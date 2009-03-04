به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از این اقدام یادآوری روحیه اکتشاف علمی و زیبایی‌های دنیای فراموش‌شده آسمان شب برای جهانیان است تا به کمک دانش ستاره‌شناسی با راز و رمزهای علوم پایه در دوران امروز آشنا شوند.

به همین مناسبت کمیسیون ملی یونسکو با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران و انجمن نجوم ایران در نظر دارد یک مسابقه نقاشی برای گروه سنی 7 تا 16 سال به شرح زیر برگزار کند:

موضوع مسابقه: چه چیزی را در آسمان (فضا) دوست دارید ببینید؟، زندگی کردن در سیاره‌های دیگر، پرواز در آسمان، سفر به فضا، مهاجرت به فضا و زندگی در آن، تصویری جدید از آسمان (صورت فلکی جدید)، آسمان شب و از فضا چه می‌دانید؟

نحوه شرکت در مسابقه: استفاده از تمام شیوه‌ها و تکنیک‌ها مانند آبرنگ، رنگ و روغن، مدادرنگی، پاستل، کلاژ، ... آزاد است. نقاشی‌ها باید فقط در اندازه 35×50 سانتی‌متر تهیه و بدون قاب فرستاده شود. از هر شرکت‌کننده فقط یک نقاشی پذیرفته می‌شود که قبلاً در مسابقه یا نمایشگاهی ارائه نشده باشد.

داوطلبان برای شرکت در مسابقه باید مشخصات کامل خود را (نام، نام خانوادگی، سن، کلاس، نام مدرسه، نشانی، تلفن ثابت و همراه، نام موضوعی که برای نقاشی انتخاب کرده‌اند) بر روی کاغذی جداگانه بنویسند و همراه با اثر به نشانی تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب، روابط عمومی مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران ارسال کنند.

آخرین مهلت برای دریافت نقاشی‌ها تا بیستم شهریورماه 88 تعیین شده و به نفرات اول تا دهم جوایزی از طرف موسسه "آسمان شب پارسه" اهدا و همه آثار برگزیده در نمایشگاهی به نمایش درمی‌آیند. علاقمندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات سال جهانی نجوم و برای آشنایی بیشتر با علم نجوم به نشانی www.astronomv.ir، www.asiac.ir و www.telescope.ir مراجعه کنند.