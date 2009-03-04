مخالفت کمیسیون انتخابات افغانستان با برگزاری زودهنگام انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بدین ترتیب بعد از مخالفت آمریکا با برگزاری انتخابات زودهنگام در افغانستان، کمیسیون انتخابات افغانستان نیز با فرمان رئیس جمهور این کشور مبنی بر برگزاری زودهنگام انتخابات در ماه می و یا آوریل مخالفت کرد.

در همین رابطه "عزیزالله لودین" رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان گفت : ما به فرمان رئیس جمهور مبنی بر برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری احترام می گذاریم. اما با این وجود ما به زمان زیادی نیاز داریم تا آرای رای دهندگان در برخی از مناطق را ثبت کنیم.

این در حالی است که این کمیسیون در ماه ژانویه و به دلیل نگرانیهای امنیت و قانونی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را 20 آگوست اعلام کرده بود، اما حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد که این موضوع با مخالفت آمریکا مواجه شد.

رئیس جمهور افغانستان خواستار برگزاری انتخابات پیش از ماه آوریل شده اما آمریکا خواهان برگزاری آن در موعد قبلی یعنی ماه آگوست است.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حالی در سال جاری میلادی برگزار خواهد شد که هشت سال از حمله نیروهای ائتلاف به این کشور می گذرد اما هنوز مردم افغان شاهد درگیریهای گسترده در کشور خود هستند.

گفتنی است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در 20 آگوست برگزار شود و آمریکا و سازمان ملل نیز از این انتخابات اعلام حمایت کرده اند.

حامد کرزای رئیس جمهوری فعلی نیز تمایل خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کرده، اما آن را بطور قطعی علنی نکرده است.

برخی از کارشناسان بر این باورند که به سبب برخی انتقادات تلخ کرزای از نیروهای آمریکایی به سبب کشتار غیر نظامیان افغان، در صورتی که واشنگتن بتواند فرد دیگری را پیدا کند احتمالاً از کرزای عبور خواهد کرد.