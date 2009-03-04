واردات گمرکات مازندران هفت درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کارگری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری گمرکات استان در نوشهر افزود: در 11 ماهه امسال بیش از دو میلیون و 596 هزار و 979 تن انواع کالاهای وارداتی شامل آهن، تخته، کاغذ، مواد سوختی، اجزاء ماشین آلات به ارزش یک میلیارد و 769 میلیون و 540 هزار دلار وارد گمرکات استان شده است.

وی خاطر نشان کرد: در همین مدت صادرات گمرکات مازندران حدود 106 هزار و 976 تن شامل انواع مواد غذایی، محصولات کشاورزی، انواع مواد معدنی به ارزش 72 میلیون و 736 هزار دلار بوده است.

کارگری افزود: این کالاها به مقصد کشورهای آسیای میانه، روسیه، عراق و افغانستان صادر شده که در مقایسه با سال قبل از نظر ارزشی 16 درصد رشد داشت.

مدیرکل گمرکات مازندران با اشاره به اینکه گمرکات مازندران در یازده ماهه امسال 955 میلیارد و 109 میلیون ریال درآمد داشته است تصریح کرد: درآمد گمرکات استان 13 درصد رشد داشت.

وی با بیان اینکه مازندرانی ها حدود 15 هزار کیلوگرم هدیه و سوغات به ارزش 125 هزار دلار در یازده ماهه امسال دریافت کردند یاداور شد: این مقدار از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب 12 و 19 درصد رشد نشان می دهد.

به گفته کارگری، همچنین چهار هزار و 233 کیلوگرم هدیه به ارزش بیش از 41 هزار دلار سوغات اهدا کردند که در مقایسه با مدت مشابه از لحاظ وزنی یک و از لحاظ ارزشی 42 درصد رشد دارد.

وی خاطر نشان کرد: در یازده ماهه امسال گمرکات مازندران، بیش از 35 هزارو 927 نفر مسافر را بدرقه و پذیرای بیش از 37 هزار و 440 نفر مسافر بودند.