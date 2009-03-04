احترام به خانواده شهدا باید در سر لوحه کارها قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت ‌پور ظهر امروز در دیدار با جمعی از خانواده شهدای شهرستان گرمی اظهار داشت: شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پرچمدار سرافرازی و عزت ایران اسلامی هستند.

وی عنوا کرد: ما امروز هرچه داریم به برکت خون شهدا داریم و باید با حفظ ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی از دستاوردهای شهدا که همان استقلال و آزادی کشور است، دفاع نماییم.

استاندار اردبیل توجه به خانواده شهدا را وظیفه جدی مسئولان دانست و افزود: اگر لحظه‌ای از این خانواده‌ها غفلت شود، تمام تلاشهای ما بی‌ثمر خواهد بود.

وی ابراز داشت: همه فعالیتهای مدیران نظام اسلامی باید در مسیر تبیین ایثار و مقاومت و ارزشهای زنده شهدا باشد و اگر از این مسیر تاریخ ساز عدول شود، انقلاب از اهداف اصلی خود دور خواهد شد.

همچنین در این دیدار پدر شهید اسحاق عالشی طی سخنانی کوتاه توجه به پیامهای اصیل انقلاب و شهدا را در جامعه مورد تاکید قرار داد و یاد‌آور شد: خانواده شهدا انتظار دارند تا مسوولان با هدف حفظ دستاوردهای انقلاب و شهیدان نگذارند خیانتی به آرمانهای آ نها و انقلاب وارد شود.



