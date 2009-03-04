به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلمنامه را راب و مارک کالن نوشته‌اند و داستان درباره دو پلیس است که در جستجوی یک کارت بیسبال دزدیده‌شده هستند، زنی مکزیکی را نجات می‌دهند و ضمنا باید با گانگسترها روبرو شوند. این فیلم را استودیو برادران وارنر تهیه می‌کند.

ویلیس 53 ساله تریلر افسانه‌ای علمی "جایگزین‌ها" به کارگردانی جاناتان موستو را آماده نمایش دارد. او اواخر دهه 1980 با بازی در تریلر "جان سخت" به شهرت رسید و بعدها در سه فیلم دیگر این مجموعه نیز نقش‌آفرینی کرد.

"مرگ برازنده اوست"، "بیلی بت‌گیت"، "داستان عامه‌پسند"، "دوازده میمون"، "آخرین مرد پایدار"، "عنصر پنجم"، "شغال" و حس ششم" از دیگر فیلم‌های مطرح این بازیگر متولد آلمان است.

تریسی مورگان نیز یکی از بازیگران مجموعه تلویزیونی موفق 30 Rock است و قرار است در بازسازی فیلم "مرگ در تشییع جنازه" نقش‌آفرینی کند. کوین اسمیت بیشتر برای ساخت فیلم‌های مستقل و کم‌هزینه مانند "فروشندگان"، "در جستجوی ایمی"، "دگما"، "دختر جرسی" و "فروشندگان 2" شهرت دارد.