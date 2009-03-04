بازتاب گسترده سخنان مقام معظم رهبری در رسانه های جهان عرب

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز در مراسم افتتاحیه کنفرانس پارلمانی غزه که با حضور روسای پارلمان های کشورهای اسلامی و نمایندگان آن در تهران برگزار شد، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران به ایراد سخنرانی پرداخت.

" اسرائیل غده سرطانی است " این جمله تیتر خبری است که خبرگزاری " سما " در بازتاب سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به آن اختصاص داد.

همچنین این خبرگزاری در ادامه به نقل سخنان حضرت آیت الله خامنه ای پرداخت و نوشت : نجات فلسطین با دریوزگی از سازمان ملل یا از قدرتهای مسلّط و به طریق اولی از رژیم غاصب به دست نمی آید، راه نجات فقط ایستادگی و مقاومت است، همه‌ صاحبان حق در سرزمین فلسطین اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی در یک همه ‌پرسی ساختار نظام خود را انتخاب کنند و همه‌ فلسطینی هایی که سالها مشقت‌ آوارگی را تحمل کرده اند نیز در این همه‌‌پرسی شرکت کنند.

شبکه تلویزیونی المنار لبنان نیز نوشت : حضرت آیت الله خامنه ای در سخنان امروز خود در کنفرانس پارلمانی غزه تصریح کرد : فلسطین همچنان مسئله اول مسلمانان است.

این منبع خبری که به شکل گسترده ای سخنان آقای خامنه ای را انعکاس داد ، همچنین به نقل از ایشان نوشت : با کمک طلبیدن از سازمان ملل متحد یا گروه های قدرتمند و همچنین از رژیم غاصب نمی توان موجب نجات فلسطینی ها شد، بلکه تنها راه نجات ملت فلسطین پایداری و مقاومت است.

خبرگزاری کویت هم در بازتاب خبر سخنان مقام معظم رهبری این بخش از سخنان ایشان را انعکاس داد؛ " جنایت هایی را که اسرائیل در خلال حملات اخیر خود علیه غزه از طریق ویرانی خانه ها، بمباران مدارس ، مساجد، استفاده از بمب های فسفری و بعضی سلاح های مرتکب شد ، خوی وحشیگری سران دروغین این رژیم را به اثبات رساند."