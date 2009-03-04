۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۲۴

بازتاب گسترده سخنان مقام معظم رهبری در رسانه های جهان عرب

رسانه های جهان عرب امروز بلافاصله بعد از ایراد سخنان مقام معظم رهبری در کنفرانس بین المللی فلسطین به انعکاس گسترده بیانات ایشان پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز در مراسم افتتاحیه کنفرانس پارلمانی غزه که با حضور روسای پارلمان های کشورهای اسلامی و نمایندگان آن در تهران برگزار شد، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران به ایراد سخنرانی پرداخت.

" اسرائیل غده سرطانی است " این جمله تیتر خبری است که خبرگزاری " سما " در بازتاب سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به آن اختصاص داد.

همچنین این خبرگزاری در ادامه به نقل سخنان حضرت آیت الله خامنه ای پرداخت و نوشت : نجات فلسطین با دریوزگی از سازمان ملل یا از قدرتهای مسلّط و به طریق اولی از رژیم غاصب به دست نمی آید، راه نجات فقط ایستادگی و مقاومت است، همه‌ صاحبان حق در سرزمین فلسطین اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی در یک همه ‌پرسی ساختار نظام خود را انتخاب کنند و همه‌ فلسطینی هایی که سالها مشقت‌ آوارگی را تحمل کرده اند نیز در این همه‌‌پرسی شرکت کنند.   

 شبکه تلویزیونی المنار لبنان نیز نوشت : حضرت آیت الله خامنه ای در سخنان امروز خود در کنفرانس پارلمانی غزه تصریح کرد : فلسطین همچنان مسئله اول مسلمانان است.

این منبع خبری که به شکل گسترده ای سخنان آقای خامنه ای را انعکاس داد ، همچنین به نقل از ایشان نوشت : با کمک طلبیدن از سازمان ملل متحد یا گروه های قدرتمند و همچنین از رژیم غاصب نمی توان موجب نجات فلسطینی ها شد، بلکه تنها راه نجات ملت فلسطین پایداری و مقاومت است.

خبرگزاری کویت هم در بازتاب خبر سخنان مقام معظم رهبری این بخش از سخنان ایشان را انعکاس داد؛ " جنایت هایی را که اسرائیل در خلال حملات اخیر خود علیه غزه از طریق ویرانی خانه ها، بمباران مدارس ، مساجد، استفاده از بمب های فسفری و بعضی سلاح های مرتکب شد ، خوی وحشیگری سران دروغین این رژیم را به اثبات رساند."

