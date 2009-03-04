  1. جامعه
  2. شهری
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۳۲

آیت الله سلیمانی:

عدالت اجتماعی در کل تاریخ جوهره روحانیت بوده است

عدالت اجتماعی در کل تاریخ جوهره روحانیت بوده است

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: روحانیت در جوهره ذاتش این حقیقت را در کل ادوار تاریخ داشته که مجری عدالت اجتماعی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان در جمع علمای شیعه و سنی استان با اشاره به رسالت روحانیت در طول تاریخ گفت: اجرای احکام الهی، کوتاه کردن دست بیگانگان از بلاد اسلامی و اجرای عدالت اجتماعی سه خصیصه مهم دینی علما و روحانیون در طول تاریخ بوده است.

وی افزود: روحانیت در جوهره ذاتش این حقیقت را در کل ادوار تاریخ داشته که مجری عدالت اجتماعی بوده است و: امروز در استان روحانیت شیعه و سنی به طور مشترک این رسالت را برعهده دارند.

وی ادامه داد: با تفاهم و توافق بین علما و مردم فهیم استان وحدت بی نظیری برای کوتاه کردن دست دشمنان وجود دارد.

آیت الله سلیمانی اظهار داشت: علما این سه خصیصه را از انبیا و اولیا داشته اند و با این سه خصیصه وارثان انبیا می شوند.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان با اشاره به توجه ویژه دولت نهم به عدالت خاطر نشان کرد: امروز در منطقه شاهد اجرای این سه اصل مهم با حضور علما و روحانیون هستیم.

کد مطلب 843560

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها