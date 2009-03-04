عدالت اجتماعی در کل تاریخ جوهره روحانیت بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان در جمع علمای شیعه و سنی استان با اشاره به رسالت روحانیت در طول تاریخ گفت: اجرای احکام الهی، کوتاه کردن دست بیگانگان از بلاد اسلامی و اجرای عدالت اجتماعی سه خصیصه مهم دینی علما و روحانیون در طول تاریخ بوده است.

وی افزود: روحانیت در جوهره ذاتش این حقیقت را در کل ادوار تاریخ داشته که مجری عدالت اجتماعی بوده است و: امروز در استان روحانیت شیعه و سنی به طور مشترک این رسالت را برعهده دارند.

وی ادامه داد: با تفاهم و توافق بین علما و مردم فهیم استان وحدت بی نظیری برای کوتاه کردن دست دشمنان وجود دارد.

آیت الله سلیمانی اظهار داشت: علما این سه خصیصه را از انبیا و اولیا داشته اند و با این سه خصیصه وارثان انبیا می شوند.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان با اشاره به توجه ویژه دولت نهم به عدالت خاطر نشان کرد: امروز در منطقه شاهد اجرای این سه اصل مهم با حضور علما و روحانیون هستیم.