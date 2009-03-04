پلدشت به عنوان شهرستان جدید به تقسیمات کشوری اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر در پلدشت، علی نیکزاد در مسجد جامع این شهرستان افزود: اراده دولت نهم در این است که برای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت کند و می توان مدعی بود که در جهان کشورمان به تنهایی جمهوری واقعی دارد.

وی گفت: فرماندار خادم مردم است و فرمانداران باید در مقابل ظالمین مقتدر و در مقابل مردم خادم باشند و اگر همکاری مردم نباشد هیچ توسعه ای امکان پذیر نیست.

در ادامه این مراسم صفر آثری فرماندار ماکو با برشمردن استعداد ها و ظرفیت های پلدشت جهت شهرستان شدن، احداث دایک خاکی حاشیه رود ارس، توجه به وضعیت خیابانهای داخل شهر و احداث جاده کمر بندی و رسمی شدن گمرک پلدشت را از جمله خواسته های مردم از مسئولان اجرایی دانست.

این مراسم که در مسجد جامع پلدشت برگزار شد "جلیل غفاری خویی" با حکم وزیر کشور به عنوان اولین فرماندار شهرستان پلدشت منصوب شد.

با اعطای حکم فرمانداری به شهرهای شوط، پلدشت و قره‌ضیاءالدین تعداد شهرستانهای استان آذربایجان غربی از 14 شهرستان به 17 شهرستان افزایش یافته است.