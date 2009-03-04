مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت با صدور اطلاعیه ای به داوطلبان شرکت در این آزمون اعلام کرد: کلیه داوطلبان سی و ششمین دوره آزمون دستیاری از ساعت 8 بامداد تا ساعت 23 روز جمعه 16 اسفند ماه جاری نیز فرصت دارند تا با کد رهگیری وارد پرونده انتخاب رشته خود شده و نسبت به ویرایش فرم انتخاب رشته اقدام کنند.

کلیه داوطلبان سی و ششمین دوره آزمون دستیاری باید توجه داشته باشند که پس از تایید نهایی امکان دسترسی مجدد وجود نخواهد داشت.

کسانی که نمره حداقل 150 از 600 را کسب کرده اند مجاز هستند 100 رشته – محل تحصیلی را به صورت اینترنتی انتخاب کنند. ظرفیت پذیرش در 30 دانشگاه علوم پزشکی کشور یک هزار و 803 نفر در 25 رشته اعلام شده است.

سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی روز اول اسفند 87 با رقابت 17 هزار و 880 داوطلب در 32 حوزه امتحانی در 28 استان برگزار شد.