دبیرخانه دائمی شعر اجتماعی در چهار استان کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علیرضا علیزاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: همایش شعر اجتماعی در استانهای کرمان، بوشهر، کرمانشاه و خوزستان برگزار می شود و درهمین راستا دبیرخانه دائمی این جشنواره نیز در این استانها راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: این همایش بین نخبگان ادبی و پلیس ارتباط و همدلی ایجاد خواهد کرد و باعث بالا رفتن تعامل بین این اقشار خواهد شد.

وی اضافه کرد: امروزه سیاستمداران و سیستم استبدادی جهان برای انحراف افکار جامعه از روشهای نوین استفاده می کنند و بایستی با استفاده از همین روشها با حملات فرهنگی و اجتماعی مقابله شود.

علیزاده با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش ها خاطر نشان کرد: همایش شعر اجتماعی در استانها در جهت گسترش هنجارها و ایجاد روشهای مفید و کارساز در تعاملات اجتماعی گام بر می دارد.

وی خاطر نشان کرد: پلیس و نخبگان ادبی در کنار یکدیگر می توانند راه های اصلاح و تعمیق هنجارها و اخلاق و رفتارها را بگشاید.

وی به انتشار کتاب "دوباره باران" با موضوع مقالات نخستین کنگره ملی شعر اجتماعی کشور در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: مجموعه اشعار و پژوهش های ارائه شده به همایش های استانی شعر اجتماعی در سال جاری نیز بصورت کتاب چاپ و توزیع می شود.