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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۰۱

دبیرخانه دائمی شعر اجتماعی در چهار استان کشور راه اندازی می شود

دبیرخانه دائمی شعر اجتماعی در چهار استان کشور راه اندازی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر کنگره سراسری شعر اجتماعی نیروی انتظامی از برپایی دبیر خانه دائمی جشنواره شعر اجتماعی در چهار استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علیرضا علیزاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: همایش شعر اجتماعی در استانهای کرمان، بوشهر، کرمانشاه و خوزستان برگزار می شود و درهمین راستا دبیرخانه دائمی این جشنواره نیز در این استانها راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: این همایش بین نخبگان ادبی و پلیس ارتباط و همدلی ایجاد خواهد کرد و باعث بالا رفتن تعامل بین این اقشار خواهد شد.

وی اضافه کرد: امروزه سیاستمداران و سیستم استبدادی جهان برای انحراف افکار جامعه از روشهای نوین استفاده می کنند و بایستی با استفاده از همین روشها با حملات فرهنگی و اجتماعی مقابله شود.

علیزاده با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش ها خاطر نشان کرد: همایش شعر اجتماعی در استانها در جهت گسترش هنجارها و ایجاد روشهای مفید و کارساز در تعاملات اجتماعی گام بر می دارد.

وی خاطر نشان کرد: پلیس و نخبگان ادبی در کنار یکدیگر می توانند راه های اصلاح و تعمیق هنجارها و اخلاق و رفتارها را بگشاید.

وی به انتشار کتاب "دوباره باران" با موضوع مقالات نخستین کنگره ملی شعر اجتماعی کشور در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: مجموعه اشعار و پژوهش های ارائه شده به همایش های استانی شعر اجتماعی در سال جاری نیز بصورت کتاب چاپ و توزیع می شود.

کد مطلب 843569

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