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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۲۹

رومنیگه:

پیشنهادی برای فروش ریبری دریافت نکرده ایم

پیشنهادی برای فروش ریبری دریافت نکرده ایم

کارل هاینز رومنیگه احتمال فروش فرانک ریبری به تیم فوتبال بارسلونا را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساکر وی ، مدیرعامل باشگاه بایرن مونیخ گفت: من ارتباط نزدیکی با خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، دارم . او در تماسی با من همه این داستان ها را رد کرد. او به من و رئیس باشگاه بایرن اطمینان خاطر داد که اصلا به این شایعات توجه نکنیم.

وی افزود: باشگاه بارسلونا با بازیکن ، مدیربرنامه و یا هیچکس دیگری در این خصوص تماس نگرفته است. فرانک هم در قبال این شایعات هیچگونه مسئولیتی ندارد. او از اینکه رسانه ها به چنین موضوعاتی می پردازند ناراحت است. فرانک فقط می خواهد بر روی بازی ها و اهدافش در تیم بایرن تمرکز داشته باشد.

کد مطلب 843571

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