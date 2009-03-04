۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۴۹

هیلاری کلینتون با سلام فیاض دیدار کرد

وزیر امور خارجه آمریکا با نخست وزیر دولت انتصابی ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این دیدار امروز صورت گرفت و به جزئیات آن اشاره ای نشده است.

در همین حال "نبیل ابوردینه" سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که کلینتون قرار است با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان دیدار گسترده ای به منظور بررسی تلاش های دولت کنونی آمریکا برای حمایت از روند صلح برگزار کند.

کلینتون همچنین روز گذشته در فلسطین اشغالی با مسئولان اسرائیلی دیدار کرد. وی در دیدار با "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خواستار بازگشایی گذرگاه های نوارغزه شد.

وی در این دیدارها ضمن اعلام حمایت دائم و ثابت آمریکا از اسرائیل و پایبندی واشنگتن به امنیت این رژیم اعلام کرد که راه حل دو دولتی راه حلی اجتناب ناپذیر است.

