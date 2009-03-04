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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۱۰

نیروی انتظامی زنجان برنامه های مقابله ای با فروشندگان مواد محترقه را تشدید می کند

نیروی انتظامی زنجان برنامه های مقابله ای با فروشندگان مواد محترقه را تشدید می کند

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان زنجان از تشدید مبارزه این نیرو با فروشندگاه مواد محترقه و مواد انفجاری دست ساز در استانه چهارشنبه آخر سال خبردادو از خانواده ها خواست در چهراشنبه آخر سال بیشتر مراقب فرزندانشان باشند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار غلامحسین آقاگلزاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در آستانه شب چهارشنبه آخر سال با کنترل و نظارت هر چه بیشتر بر فرزندان خود شادی سال نو را به تلخی تبدیل نکنند.

سردار آقا گلزاده شادی و تفریح سالم را حق مسلم نوجوانان و جوانان دانست و گفت: این شادی و نشاط نباید موجب لطمه به خود و مزاحمت برای دیگران شود.

فرماند نیروی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: در راستای پیشگیری از ورود مواد محترقه به استان و ترانزیت آن به سایر استانها کلیه امور مواصلاتی استان به شدت در این زمینه کنترل می شود که بیش از 500 هزار عدد انواع مواد محترقه نیز کشف و هشت نفر نیز در این راستا دستگیر شده اند

وی ادامه داد: در بخش آگاه سازی و اطلاع رسانی نیز بروشورها به منظور اطلاع رسانی و پیشگیری از سوانح و حوادث چهارشنبه آخر سال تهیه شده است و بین دانش آموزان د ر مدارس و همچنین اقشار مختلف جامعه توزیع خواهد شد.

سردار آقاگلزاده گفت: امیدواریم در چهارشنبه آخ امسال با توجه به تمهیدات اتخاذ شده آموزش همگانی اطلاع رسانی به موقع و موثر رسانه ها و مطبوعات خاصه صدا و سیمای و همکاری سازمانها و دستگاههای امدادی زیربط و همکاری و هوشیاری مردم فهیم و آگاه به ویژه جوانان و والدین آنان، شاهد بروز کمترین حوادث و وقایع ناگوار در این خصوص نسبت به سنوات گذشته باشیم.

کد مطلب 843573

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