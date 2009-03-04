نیروی انتظامی زنجان برنامه های مقابله ای با فروشندگان مواد محترقه را تشدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار غلامحسین آقاگلزاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در آستانه شب چهارشنبه آخر سال با کنترل و نظارت هر چه بیشتر بر فرزندان خود شادی سال نو را به تلخی تبدیل نکنند.

سردار آقا گلزاده شادی و تفریح سالم را حق مسلم نوجوانان و جوانان دانست و گفت: این شادی و نشاط نباید موجب لطمه به خود و مزاحمت برای دیگران شود.

فرماند نیروی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: در راستای پیشگیری از ورود مواد محترقه به استان و ترانزیت آن به سایر استانها کلیه امور مواصلاتی استان به شدت در این زمینه کنترل می شود که بیش از 500 هزار عدد انواع مواد محترقه نیز کشف و هشت نفر نیز در این راستا دستگیر شده اند

وی ادامه داد: در بخش آگاه سازی و اطلاع رسانی نیز بروشورها به منظور اطلاع رسانی و پیشگیری از سوانح و حوادث چهارشنبه آخر سال تهیه شده است و بین دانش آموزان د ر مدارس و همچنین اقشار مختلف جامعه توزیع خواهد شد.

سردار آقاگلزاده گفت: امیدواریم در چهارشنبه آخ امسال با توجه به تمهیدات اتخاذ شده آموزش همگانی اطلاع رسانی به موقع و موثر رسانه ها و مطبوعات خاصه صدا و سیمای و همکاری سازمانها و دستگاههای امدادی زیربط و همکاری و هوشیاری مردم فهیم و آگاه به ویژه جوانان و والدین آنان، شاهد بروز کمترین حوادث و وقایع ناگوار در این خصوص نسبت به سنوات گذشته باشیم.