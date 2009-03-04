ساخت خوابگاه جدید خواهران در دانشگاه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علویان بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش ایثار و شهادت اظهار داشت: بلوک هفت خوابگاه دانشجویی خواهران با یک و نیم میلیارد تومان اعتبار و ظرفیت اسکان 400 دانشجو ساخته می شود.

وی افزود: از آنجایی‌که عمده پذیرفته شدگان دانشگاه‌ را خواهران تشکیل می‌دهند لذا به منظور اسکان تعداد بیشتری از متقاضیان نیازمند افزایش فضای خوابگاهی هستیم.

وی گفت: دولت مصمم به تشویق بخش خصوصی در جهت واگذاری تسهیلات به مجریان طرح خوابگاههای خصوصی است از اینرو دانشگاه مازندران نیز درحال رایزنی های لازم به منظور ساخت خوابگاه به صورت مشارکتی با بخش خصوصی‌ است.

علویان خاطر نشان کرد: دانشگاه مازندران هم اکنون دارای 10 هزار و 500 دانشجو بوده که از این تعداد 1450 دانشجوی دختر و 650 دانشجوی پسر در خوابگاههای دانشگاه اسکان دارند.

معاون دانشجویی دانشگاه مازندران همچنین از ارائه خدمات مشاوره ای الکترونیکی از سوی مرکز مشاوره خبر داد.

علویان با تاکید بر اجرای طرح جامع پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی در دانشگاه به تقویت برنامه های مرکز مشاوره با استفاده از سایت الکترونیکی جهت ارتباط مجازی دانشجویان با مشاوران خبر داد.

وی گفت: این سایت در زمینه های مختلف از جمله مهارتهای زندگی، آسیبهای اجتماعی، روابط بین‌ فردی، آموزشهای قبل از ازدواج آماده پاسخگویی است.

علویان در ادامه به برنامه های این معاونت در ترم جدید تحصیلی اشاره کرد و اظهار داشت: برپایی جلسات سخنرانی در موضوعات مختلف به ویژه در بخش پیشگیری از اعتیاد و خودکشی،شرکت در نمایشگاه‌بین‌المللی کتاب، نشستهای تخصصی کانونها و انجمنهای علمی، برگزاری سومین مراسم شهد وصال همراه با مراسم یادواره شهداء، جلسات تفسیرموضوعی قرآن کریم، شرکت در جشنواره دانشجویی حرکت و جشنواره ورزشهای همگانی و بومی محلی در سطح دانشکده ها و خوابگاههای دانشگاه از جمله مهمترین برنامه های معاونت دانشجویی و فرهنگی در نیمسال دوم است.

این مقام مسئول همچنین به میزبانی دانشگاه مازندران در برگزاری مسابقات دانشجویی دانشگاههای منطقه هشت در رشته های بسکتبال ،والیبال و فوتسال اشاره کرد و گفت: برگزیدگان این رقابتها به مسابقات قهرمانی کشوری راه خواهند یافت.

