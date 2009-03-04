ایده مقاومت ایده اشغال را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر،سید ابراهیم امین که درنخستین روز از کنفرانس"فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" در محل سالن اجلاس سران سخن می گفت، تصریح کرد: برخی کشورها با قدس تجارت می کنند و از آن برای تحقق منافعشان استفاده می کنند.

رئیس مجلس سیاسی حزب الله خاطر نشان کرد: خط مشی ایمان و مبارزه طبق وعده الهی پیروز خواهد شد و اراده ما، اراده شیطانی دشمنان را نابود خواهد کرد.

سید ابراهیم امین با تقدیر وتشکر ازجمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایت های خود ازمقاومت فلسطین و لبنان، اظهار داشت: رهبری ما رهبری دشمنان را شکست داد و ایده مقاومت به شکست ایده اشغال انجامید وهمچنین نیروی مبارزه نیروی کفر را ازپای درآورد.

وی با تاکید بر اینکه جنگ با رژیم صهیونیستی جنگ ایمان علیه کفر است، خاطر نشان کرد: ایده سازش تا کنون نتوانسته حتی یک وجب از سرزمین های اشغالی را آزاد کند و روش تسلیم گرایانه برخی نتوانسته است طی سال های سال به آزادی زندانیان فلسطینی منجر شود و در آینده نیز اینگونه نخواهد شد.

این مقام برجسته حزب الله لبنان تاکید کرد برخی به دنبال مذاکره اند اما ما به دنبال مقاومت و مبارزه هستیم، برخی از دولتها همدست با دشمن شده اند در حالی که در جنگ 22 روزه پوزه دشمن به خاک مالیده شد.