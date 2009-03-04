کاهش 17.7 درصدی تصادفات در جاده های خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله هاشمی نسب ظهر امروز در مراسم افتتاحیه نخستین مرکز تحقیقات فنی واقتصادی ایمنی جاده ای در جمع خبرنگاران افزود: تلفات جاده ای در جاده های استان خراسان رضوی در هشت ماهه نخست سال جاری نسبت به هشت ماهه نخست سال 86 7/17 دهم درصد کاهش یافته است.

مدیر کل راه و ترابری استان تصریح کرد: همچنین میزان مرگ و میر در نوروز 87 نسبت به تعطیلات نوروز سال 86، بیش 51 درصد کاهش یافته است.

هاشمی نسب افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه و کاهش تصادفات را از سیاستهای اساسی این اداره کل عنوان کرد و بیان داشت: چون مرگ و میر با شدت تصادفات رابطه مستقیم دارد باید سعی کنیم شدت تصادفات را کاهش و از سرعت زیاد وسایل نقلیه که در جاده ها در حال تردد هستند جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه ما باید بر این اساس مدیریت آرام سازی ترافیک را در جاده ها اعمال کنیم ادامه داد: انحراف و خروج وسیله نقلیه از جاده ها هشت درصد تصادفات را به خود اختصاص داده است.

هاشمی نسب یاد آور شد: همچنین خستگی و خواب آلودگی رانندگان به دلیل طولانی بودن زمان رانندگی 19 درصد تصادفات را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل راه و ترابری استان با بیان اینکه رانندگان بر اثر خستگی و قدرت تصمیم گیری بهینه در زمان رانندگی را ندارد، خاطر نشان کرد: ما باید سرعت در جاده ها و طول رانندگان را کاهش دهیم.

وی اذعان داشت: توسعه بزرگراه ها در راستای افزایش ضریب ایمنی تردد وسایل نقلیه در شبکه جاده های استان در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

هاشمی نسب با بیان این مطلب که 698 کیلومتر بزرگراه در استان خراسان رضوی وجود دارد گفت: یکی از دلایل کاهش تصادفات در بخش آیتم جاده ایی توسعه بزرگراه ها است.

وی اظهار امیدواری کرد : 150 کیلومتر بزرگراه در سال آینده به بزرگراه های استان اضافه شود.