مدافع تز دولت کوچک هستم / واگذاری امور به شهرداری ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی ظهر امروز در جمع اعضاهای شورای شهر و شهرداران استان سیستان و بلوچستان در سالن شهید بهشتی اداره کل دادگستری استان برگزار شد، اظهار داشت: شوراها در 10 سال گذشته سرعت و موفقیت خوبی داشته اند و البته باید انتظارات را به اندازه همین 10 ساله داشته باشیم.

وی افزود: شوراها یک نهاد پر محصول، پر خاصیت، کثیر المعونه و قلیل المئونه هستند و از چنین ظرفیتی خوشبختانه در کشور برخوردار شده ایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: باید از این ظرفیت به بهترین شکل برای توسعه و آبادانی شهرها و آسایش مردم بهره ببریم.

پور محمدی از شهرداریها به عنوان نماد توسعه مدنی جامعه یاد کرد و افزود: قابلیتهای جامعه مدنی به دست شهرداریها تحقق پیدا می کند.وی در ادامه با تاکید بر کوچک سازی دولت به عنوان سیاست مصوب نظام و کشور اظهار داشت: دولت باید خیلی از وظایف خودش را رها کند و آن را به غیر خودش واگذار نماید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه بودجه شرکتهای دولتی بیش از سه برابر بودجه خود دولت است، تصریح کرد: دولت باید آنجایی که مردم انگیزه حضور ندارند، کارها به زمین می ماند و تنظیم بازار از بین می رود، دخالت کند.

پورمحمدی عنوان کرد: فعالیتهای خدماتی مثل آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، ورزشی و امور عمومی مورد نیاز جامعه باید به شهرداریها واگذار شود.

وی اظهار داشت: باور و اعتقاد من این است که امور را باید به شهرداریها واگذار کنیم و باید شهرداریها خودشان را آماده کنند با این مسئولیتهایی زیادی که هم اکنون دارند، مسئولیتهای بیشتری را برعهده بگیرند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: کشور را با اداره مدیریتهای دولتی موفق نمی دانیم و آنچه کشور را به سلامت خواهد رساند این است که باید امور به شهرداریها واگذار شود.

پور محمدی شهرداریها را مظهر مدنیت اجتماعی دانست و خطاب به شهرداران با تاکید بر قانون گرایی گفت: مردم باید قانونگرایی را از شما یاد بگیرند و شما نماد رفتار اجتماعی در جامعه هستید و سازمان بازرسی به شما کمک می کند که یک مجموعه قانونمندار بشوید.

وی با بیان اینکه ظرفیت شوراها ظرفیت بسیار تعیین کننده ای است، عنوان کرد: احساس مسئولیت و منتخب مردم بودن از ویژگیهای شوراهاست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: شوراها در استان اصلی ترین مجرای ایجاد امنیت هستند و باید برای زدودن تابلوی ناامنی از چهره استان تلاش کنند.