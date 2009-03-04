به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلف تایمز، درمیان اشیای برجسته‌ای که در طی این مراسم به مزایده گذاشته می‌شود می‌توان به فرش مروارید بارودا شاهکاری از مروارید و جواهر از قرن نوزدهم هندوستان و پرده‌ای ابریشمی و مخملی از دوره صفویه قرن هفدهم ایران اشاره کرد.

ادوارد گیبس رئیس دپارتمان سوتبی در خاورمیانه در رابطه با این مزایده گفت: سوتبی با موزه‌ها و مجموعه داران این منطقه طی سالهای متمادی همکاری کرده است و می‌تواند اشیای بسیار درخور توجهی را برای نخستین مزایده خود در دوحه ارائه کند.

پرده ابریشمی و مخملی دوره صفویه ایران که از اوایل قرن بیستم یک بار دیگر در یک مجموعه خصوصی در اروپا به نمایش گذاشته شده است زیبایی و کمیابی و همچنین قرار داشتن در یک وضعیت سالم و کم نظیر را گردهم جمع کرده است و این پارچه را به یکی از پیچیده‌ترین بافتهایی تبدیل کرده است که در کارگاههای بارگاه صفویه بافته شده است.

در این مزایده دوره اسلامی در قرون وسطی به‌خوبی به واسطه یک کاسه شیشه ای که نقشهای زیبایی از قرن دهم دارد ارائه شده است.