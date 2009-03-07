کتاب سوم "یوسف" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب 30 مجموعه داستان راه‌یافته به مرحله نهایی سومین دوره جایزه ادبی یوسف به اضافه داستانی از شهید یوسف ملک شامران گردآوری و در قالب یک مجموعه منتشر شده است.

خسرو باباخانی دبیر سومین دوره این جایزه در مقدمه‌ای که بر کتاب نوشته است گزارشی از نحوه برگزاری سومین دوره جایزه ادبی یوسف و نحوه گزینش 30مجموعه داستان از میان 40 مجموعه داستان راه یافته به مرحله نهایی ارایه کرده است.

اولین مجموعه داستان این کتاب با عنوان" دفاع مقدس" نوشته شهید یوسف ملک شامران است و پس از آن نیز 30 مجموعه داستان از برگزیدگان این جایزه ادبی آمده است.

در پشت جلد کتاب یوسف نوشته‌ای از شهید ملک شامران به این شرح آمده است: نوشتن سخت است و خوب نوشتن هنر، رسالت پیام‌رسانی شوخی نیست، زیرا آدمها نه آن سنگ صبورهای‌اند که در خلوتشان ناسنجیده بگویی وانتظار توجه داشته باشی. برای انسانسازی نوشتن وسیله است، هر وسیله جایگاه عملی دارد و هنر یک نویسنده، درست نوشتن و عمل کردن بر روح و قلب آنهایی است که می خواهند از طریق نوشته با چیزی که احساسش می‌کنند و آن را نمی‌شناسند، ارتباط پیدا کنند، یعنی با فطرت. ارزش یک نویسنده خوب مذهبی بسته به میزان ارتباط کارش با منبع وحی و کلام خدا و سنت پیامبر است.

کتاب یوسف در 287 صفحه با قیمت 3000 تومان توسط نشر صریر روانه بازار کتاب شد.