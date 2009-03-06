چگونگی هزینه درآمد حاصل از خصوصی سازی نیروگاه ها

عباس علی آبادی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا در بودجه سال 88 درآمدی از بابت فروش نیروگاهها برای وزارت نیرو در نظر گرفته شده است، گفت: مبالغی از این بابت برای وزارت نیرو در بودجه سال آتی کل کشور دیده شده است، البته بحث خصوصی سازی مطابق قانون ضوابط خاص خود را دارد که سهمی از درآمد حاصل از آن باید به خزانه کشور واریز شود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: درصدی از درآمد حاصل از فروش نیروگاهها نیز باید برای توسعه صنعت برق استفاده شود که در بودجه سال 88 نیز پیش بینی هایی صورت گرفته است، به این معنا که قرار بر این است که ده نیروگاه توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شود.

وی تصریح کرد: بودجه در نظر گرفته شده به این معنا است که با واگذاری نیروگاهها، هزینه های جاری آنها از بودجه وزارت نیرو خارج می شود، اما در مورد برخی نیروگاهها که با وام ساخته شده اند باید بخشی از درآمد حاصل را به عنوان دیون آنها به بانکها پرداخت کرد که بر همین اساس، درآمد باقیمانده رقم چندان بالایی نخواهد بود.

به گفته علی آبادی، در مقابل واگذاری نیروگاهها باید منابع مالی لازم برای خرید برق از بخش خصوصی را در نظر گرفت. بنابراین، واگذاری نیروگاهها در یک مجموعه ضوابط و مقررات، در بودجه وزارت نیرو کاملا موثر است، ولی بیشترین تاثیر را به این صورت بر بودجه این وزارتخانه به جای می گذارد که برای خرید برق از بخش خصوصی باید منابع لازم را در نظر بگیریم و این موضوع مهمی است.

علی آبادی گفت: وقتی بخواهیم نیروگاهی را واگذار کنیم، باید بتوانیم برق آن را خریداری کنیم، در حالی که در گذشته نیروگاه متعلق به وزارت نیرو بود و حتی برق آن را نیز به فروش می رساند، حال باید از آن طرف هزینه های جاری نیروگاه از بودجه این وزارتخانه خارج شود، یعنی تاثیر این واگذاری بر بودجه یک تاثیر درآمد- هزینه ای است.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: این درآمد و هزینه برای هر نیروگاهی متفاوت است، زیرا وضعیت هر نیروگاه با دیگری متفاوت است. برخی نیروگاهها به بانکها بدهکار هستند و درآمد آنها باید صرف پرداخت وامهای آنها شود.

وی اظهار داشت: برخی دیگر از نیروگاهها نیز بدهی کمتری دارند. بنابراین، فروش آنها می تواند منابعی را برای صنعت برق به دنبال داشته باشد که بتوان با آن سرمایه گذاریهای جدید صورت داد.