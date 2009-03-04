سالانه چهار هزار تن گیاهان دارویی در کشور تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار سمنانی عصر چهارشنبه در اولین همایش کشوری فرآوری گیاهان داروی در دانشگاه علوم پرشکی گرگان افزود: برای استفاده بهینه از این پتانسیل باید ارتباط با صنعت تقویت شود و برای راه انداز یمرکز تححقیقات گیاهان دارویی در استان برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: گلستان به لحاظ داشتن شرایط مناسب آب و هوایی قطب مهم تولید گیاهای دارویی درکشور بوده و باید در این زمینه سرمایه گذاری و نیاز سنجی شود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون 28 گونه گیاه دارویی در استان تولید می شود و شماری از مجموع هشت هزار تولید کننده کشور در 40 واحد تولیدی در این استان فعالیت دارند.

سمنانی، سطح زیرکشت گیاهای دارویی آبی و دیم این استان را حدود 10 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: توسعه صنعت گیاهان دارویی در ارتقای سلامت مردم نقش بسزایی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان داشت: معرفی روشهای استحصال، فرآوری و تولید گیاهان دارویی و بررسی اثرات درمانی گیاهان دارویی از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

این همایش با همکاری پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، انجمن علمی گیاهان دارویی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان و مرکز تحقیقات قلب و عروق گلستان برگزار شد.