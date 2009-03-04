300 پایگاه جشن نیکوکاری در غرب استان تهران دایر می شود

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: جشن نیکوکاری 22 اسفندماه همزمان با سراسر کشور در غرب استان تهران برگزار می شود و برای جمع آوری هدایای مردمی در کل این منطقه 260 پایگاه ثابت و 40 پایگاه سیار برپا خواهد بود.

حسینعلی عروجی ادامه داد: قرار است حدود 15 پایگاه اصلی برای جمع آوری هدایای مردمی در جشن نیکوکاری در غرب استان تهران فعال باشد که یکی از این پایگاهها روبروی تالار نژادفلاح کرج برپا خواهد شد.

وی ادامه داد: برپایی یکی از پایگاههای اصلی در روبروی تالار نژادفلاح به دلیل پررفت و آمد بودن این قسمت است و تلاش می شود سایر پایگاههای اصلی نیز در مناطق پررفت و آمد غرب استان تهران برپا شود.

این مسئول افزود: پایگاههای اصلی، داربست دارند و وسیعتر از سایر پایگاهها هستند.

عروجی خاطرنشان کرد: شهروندان غرب استان تهران در جشن نیکوکاری سال گذشته حدود 4.5 میلیارد ریال هدایای نقدی و غیرنقدی دادند که حدود 60 درصد از این هدایا نقدی بود.