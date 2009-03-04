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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۵۷

زبان آلمانی برای فلسفه‌پژوهان تدریس می‌شود

زبان آلمانی برای فلسفه‌پژوهان تدریس می‌شود

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برای فارغ‌التحصیلان و دانشجویان رشته فلسفه دوره آزاد آموزشی با عنوان "آموزش زبان آلمانی" با تدریس دکتر بهمن پازوکی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره محور تدریس تفسیر متون فلسفی نیست بلکه تأکید بیشتر بر آموزش قواعد زبان آلمانی با بهره گرفتن از متون ساده فلسفی است.

مدرّس این دوره آموزشی دکتر بهمن پازوکی خواهد بود. از پذیرفته‌شدگان در آزمون ورودی ( متقاضیانی که حداقل نمره 14 از 20 را در آزمون کسب کرده‌اند) برای دوره مذکور ثبت‌نام به عمل خواهد آمد.

این دوره آموزشی هفته اول اردیبهشت ماه 88 تشکیل خواهد شد. آزمون ورودی این دوره یکشنبه  16 فروردین 1388 ساعت 15 در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران واقع در تهران، خیابان ولی‌عصر، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره 4 برگزار می‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام تا تاریخ سه شنبه 27 اسفند 1387به روابط عمومی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مراجعه و یا با تلفن‌های 66965630 و  66405445 تماس بگیرند.

کد مطلب 843592

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