تعلیق و لغو پروانه فعالیت 12دفتر خدمات مسافرت هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده گفت: با بازرسی های انجام شده از اوایل بهمن تاکنون 11 مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی در تهران و سایر شهرستانها به مدت 3 ماه تعلیق و مجوز یک دفتر لغو شد.

وی اسامی دفاتر تعلیق شده در تهران را، دفتر خدمات مسافرت هوایی بیژن گشت، آوای صلح، شادی پرواز، سپهر و در شهرستانها، جام جهانبین بوشهر، نسیم جوان آبادان، پالیز گشت، یاسوج ستار، مهاجر شیراز، سایر سیر اصفهان، فلامینگو پرواز تبریز عنوان کرد. ضمن اینکه مجوز آراد پرواز آسیای کرج نیز لغو شده است.

جعفرزاده با اشاره به اینکه شروع به کار دفاتر تعلیق شده پس از اتمام مدت مذکور منوط به رعایت کامل مفاد آئین نامه نظارت به تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی است، گفت: با قرار گرفتن در آستانه ایام نوروز بازرسی ها با انسجام بیشتر انجام و برابر با انتظارات مردم با هر گونه تخلف برخورد خواهد شد.