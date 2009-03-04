استان آذربایجان غربی سرزمین ارزش های متعالی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آذربایجان غربی، دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه دور دوم سفرهای استانی خود در بدو ورود به فرودگاه ارومیه با بیان این مطلب افزود: مردم استان آذربایجان غربی در طول سالیان دراز مرزبانانی امین با گام های استوار و دل های پر ایمان و اندیشه های بلند برای مردم ایران زمین بوده اند.

وی گفت : همه آذربایجان به خصوص آذربایجان غربی برای ما توفیق، نعمت و برکت است.

رئیس جمهور با اشاره به اهداف دور دوم سفر استانی هیئت دولت به استان آذربایجان غربی اظهار داشت: در این سفر ، علاوه بر عرض ارادت دولت به مردم، وزیران کابینه به شهرستانها سفر خواهند کرد و در کنار گفتگو با مردم در جلسات شورای اداری شهرستانها حضور خواهند یافت.

احمدی نژاد افزود: نتایج تشکیل جلسات شوراهای اداری که با حضور وزیران در شهرستانهای استان آذربایجان غربی تشکیل خواهد شد، در جلسات دولت مطرح شده و در خصوص آن تصمیم گیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیگیری مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی از دیگر از اهداف دومین سفر استانی هیئت دولت به این استان است یادآور شد: دیدار با خانواده های شهدا، دیدار با علما و بازدید از برخی مناطق شهری و مناطق محروم در استان آذربایجان غربی دیگر برنامه های دور دوم سفر هیئت دولت به استان آذربایجان غربی است.

گفتنی است سفر دولت به آذربایجان غربی پنجاه و سومین سفر استانی دولت نهم است .