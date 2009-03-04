کنفرانس تهران نقش مهمی در آینده فلسطین خواهد داشت

"رشید غنوش" رئیس حزب حرکت النهضه تونس درگفتگو با خبرنگار مهر درباره کنفرانس حمایت از مردم فلسطین در تهران گفت: این کنفرانس بویژه با شرکت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب ایران که واقعا وزن خاصی به آن داده بود نقش مهمی در آینده فلسطین خواهد داشت و آثار و برکات آن درآینده روشن می شود.

وی افزود: شرایط و زمان کنونی بهترین شرایط و زمان ممکن برای برگزاری کنفرانس حمایت از مردم فلسطین بود و اکنون مسئله فلسطین مسئله بشریت است و همانطور که امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی گفته است حمایت از فلسطین وظیفه نه فقط مسلمانان بلکه نوع بشر است.

رئیس حزب حرکت النهضه تونس ایران را دارای نقش کلیدی در حمایت از مردم فلسطین اعلام کرد و گفت: راه حل مسئله فلسطین فقط در تشکیل یک حکومت مردم سالار برای مقاومت در مقابل زورگویی های صهیونیستها است.