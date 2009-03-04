جشن نیکوکاری در استان زنجان در 23 پایگاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد پورجعفری بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری همزمان با سراسر کشور در استان زنجان نیز برگزار می شود از مردم استان خواست تا بار دیگر با شرکت در این جشن از نیازمندان دستگیری نمایند و کمک های خود را به شماره حساب 0104988592006 واترز نمایند.

مدیر کمیته امداد امام زنجان با بیان این که در سال گذشته 929 میلیون و 210 هزار ریال کمک نقدی و غیرنقدی از طریق پایگاه های جشن نیکوکاری جمع آوری شده، افزود: این مبلغ نسبت به سال 85 با 31 درصد رشد همراه بود.

پورجعفری، همچنین از افتتاح سامانه پیام کوتاه برای تعامل بیشتر این نهاد با مردم خبر داد و گفت: به جهت حضور بیشتر مردم در پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی پیامک هایی را از طریق این سامانه ارسال خواهیم کرد.