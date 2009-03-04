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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۱۴

در پایان نیمه نخست؛

پیروزی مس کرمان برابر سپاهان / تساوی در دربی گیلان

پیروزی مس کرمان برابر سپاهان / تساوی در دربی گیلان

نیمه نخست هفته سی ام رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با پیروزی مس کرمان، توقف پیکان و شکست سپاهان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی ام رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 6 دیدار زیر پیگیری شد که در پایان نیمه نخست این دیدارها نتایج زیر بدست آمد:

* مس کرمان 2 - سپاهان اصفهان یک
گل ها: فراز فاطمی(40) و پائولو زالترون(2+45) برای مس کرمان - فرشاد بهادرانی(28) برای سپاهان

* سایپا کرج صفر - پیام مشهد صفر

* ملوان بندرانزلی صفر- داماش گیلان صفر

* ذوب آهن اصفهان یک - استقلال تهران صفر
گل : ایگور کاسترو(9) برای ذوب آهن

* برق شیراز صفر - پیکان قزوین صفر

* ابومسلم مشهد صفر - راه آهن شهرری صفر

کد مطلب 843602

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