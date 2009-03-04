پیروزی مس کرمان برابر سپاهان / تساوی در دربی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی ام رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 6 دیدار زیر پیگیری شد که در پایان نیمه نخست این دیدارها نتایج زیر بدست آمد:
* مس کرمان 2 - سپاهان اصفهان یک
گل ها: فراز فاطمی(40) و پائولو زالترون(2+45) برای مس کرمان - فرشاد بهادرانی(28) برای سپاهان
* سایپا کرج صفر - پیام مشهد صفر
* ملوان بندرانزلی صفر- داماش گیلان صفر
* ذوب آهن اصفهان یک - استقلال تهران صفر
گل : ایگور کاسترو(9) برای ذوب آهن
* برق شیراز صفر - پیکان قزوین صفر
* ابومسلم مشهد صفر - راه آهن شهرری صفر
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