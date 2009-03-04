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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۱۹

90 درصد احکام دیوان عدالت اداری مشکل اجرایی ندارد

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور بیش از 90 درصد از احکام صادره از سوی این دیوان را فاقد مشکل اجرایی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد رضا رشیدی ظهر امروز در هشتمین نشست مشترک نمایندگان قوه قضائیه، قضات دیوان عدالت اداری و مدیران و کارشناسان حقوقی شهرداریهای کلانشهر کشور، افزود: اکثر احکام صادره توسط دیوان عدالت اداری کشور قابل اجرا بوده و هیچ مشکلی ندارد و آن تعدای نیز که هنوز به مرحله اجرا نرسیده مستلزم طی کردن مراحل و مسیر قانونی بوده که پس از آن اجرایی می شود.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا اگر دستگاه و ارگانی کوتاهی کند مجبور به استفاده از ابزارهای قانونی هستیم زیرا احکام دیوان قطعی و لازم الاجرا بوده است، افزود: دیوان عدالت اداری همواره با افراد قانونگرا، دلسوز نظام و متعهد طرف بوده از این رو نگاه ما نیز در ارتباط با مخاطبین خود متفاوت و غیر مجرمانه است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه دیوان عدالت اداری همواره در مسیر رفع مشکلات مردم با ارگانها حرکت می کند، تصریح کرد: در قبل از انقلاب هیچ تشکیلات ویژه رسیدگی به شکایات مردمی از دستگاه ها و نهادهای دولتی وجود نداشت ولی پس از پیروزی انقلاب تشکیلاتی مخصوص این امر مورد توجه قرار گرفت تا حق و حقوق مردم در مقابل ادارات محترم شمرده شود.

کد مطلب 843604

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