90 درصد احکام دیوان عدالت اداری مشکل اجرایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد رضا رشیدی ظهر امروز در هشتمین نشست مشترک نمایندگان قوه قضائیه، قضات دیوان عدالت اداری و مدیران و کارشناسان حقوقی شهرداریهای کلانشهر کشور، افزود: اکثر احکام صادره توسط دیوان عدالت اداری کشور قابل اجرا بوده و هیچ مشکلی ندارد و آن تعدای نیز که هنوز به مرحله اجرا نرسیده مستلزم طی کردن مراحل و مسیر قانونی بوده که پس از آن اجرایی می شود.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا اگر دستگاه و ارگانی کوتاهی کند مجبور به استفاده از ابزارهای قانونی هستیم زیرا احکام دیوان قطعی و لازم الاجرا بوده است، افزود: دیوان عدالت اداری همواره با افراد قانونگرا، دلسوز نظام و متعهد طرف بوده از این رو نگاه ما نیز در ارتباط با مخاطبین خود متفاوت و غیر مجرمانه است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه دیوان عدالت اداری همواره در مسیر رفع مشکلات مردم با ارگانها حرکت می کند، تصریح کرد: در قبل از انقلاب هیچ تشکیلات ویژه رسیدگی به شکایات مردمی از دستگاه ها و نهادهای دولتی وجود نداشت ولی پس از پیروزی انقلاب تشکیلاتی مخصوص این امر مورد توجه قرار گرفت تا حق و حقوق مردم در مقابل ادارات محترم شمرده شود.