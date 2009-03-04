  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۳۱

عضو مجلس ملی سودان :

ایران محور حمایت از مقاومت اسلامی در منطقه است

ایران محور حمایت از مقاومت اسلامی در منطقه است

"قطبی المهدی" عضوکمیته روابط خارجی مجلس ملی سودان در حاشیه کنفرانس بین المللی فلسطین در گفتگو با مهر گفت: ایران محور حمایت از مقاومت اسلامی در منطقه است.

"قطبی المهدی" عضوکمیته روابط خارجی مجلس ملی سودان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مظلومین فلسطین گفت: ایران زمان شاه با ایران کنونی قابل مقایسه نیست وپیشرفت ها و همچنین تغییر درعملکردها قابل توجه است.

وی افزود: رویکرد ایران زمان شاه حمایت از اسرائیل بود اما اکنون جمهوری اسلامی محور حمایت از مقاومت اسلامی درمنطقه است.

عضو کمیته روابط خارجی مجلس ملی سودان اضافه کرد: کنفرانس امروز حمایت از فلسطین در تهران با گرد هم آوردن دوستداران فلسطین آزاد ، مقاومت را وارد مرحله جدیدی خواهد کرد

کد مطلب 843607

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها