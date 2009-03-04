ایران محور حمایت از مقاومت اسلامی در منطقه است

"قطبی المهدی" عضوکمیته روابط خارجی مجلس ملی سودان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مظلومین فلسطین گفت: ایران زمان شاه با ایران کنونی قابل مقایسه نیست وپیشرفت ها و همچنین تغییر درعملکردها قابل توجه است.

وی افزود: رویکرد ایران زمان شاه حمایت از اسرائیل بود اما اکنون جمهوری اسلامی محور حمایت از مقاومت اسلامی درمنطقه است.

عضو کمیته روابط خارجی مجلس ملی سودان اضافه کرد: کنفرانس امروز حمایت از فلسطین در تهران با گرد هم آوردن دوستداران فلسطین آزاد ، مقاومت را وارد مرحله جدیدی خواهد کرد