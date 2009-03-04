پیشرفت بیش از 25 درصدی ساخت فازهای 15 و 16 پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس ابوالقاسم نوبختی با اعلام این خبر افزود: هم اینک پیشرفت فیزیکی طرح توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در بخش احداث پالایشگاه بیش از 21 درصد و در بخش عملیات اجرائی خطوط لوله حدود 60 درصد است، همچنین پیشرفت عملیات اجرایی ساخت سکوهای دریایی نیز از مرز 14 درصد عبور کرده است.

مدیر طرح توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی تصریح کرد: مجموع اقدامات انجام شده در احداث پالایشگاه خشکی این فازها شامل فعالیتهای مختلفی در بخشهای مدیریت، سرپرستی، کنترل پروژه، خدمات عمومی، مهندسی، تدارکات کالا، حمل و نقل و همچنین روند رو به جلو در عملیات احداث آبگیر فازهای 15 و 16 بوده است.

وی افزود :هم اکنون در بخش خشکی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی، ساخت مخازن نگهداری پروپان و بوتان از پیشرفت 30 درصدی و عملیات اجرائی تجهیزات جانبی پالایشگاه از پیشرفت 19 درصدی برخوردار است.

این مقام مسئول در شرکت نفت و گاز پارس در پایان خاطر نشان کرد: عملیات ساخت مخازن میعانات گازی نیز با بیش از 76 درصد پیشرفت عملیاتی، از پیشرفتی مناسب برخوردار است.

عملیات اجرایی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی از دیماه سال 1385 آغاز شده که با برآورد مالی بیش از 2 میلیارد دلار از نوع فاینانس تامین مالی شده است.

عملیات اجرائی این طرح توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریائی ایران و شرکتهای ایزایکو و صف در بخش انجام عملیات خشکی و دریا و در قسمت عملیات حفاری در دریا توسط شرکت داناکیش انجام می‌شود.

هدف از توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی تولید 50 میلیون مترمکعب گاز طبیعی تصفیه شده در روز برای تزریق در شبکه سراسری کشور، تولید سالیانه یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع ( LPG )، تولید سالیانه یک میلیون تن اتان جهت خوراک و مصرف واحدهای پتروشیمی، استحصال روزانه 75 هزار بشکه میعانات گازی و تولید روزانه 400 تن گوگرد است.