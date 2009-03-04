مواضع و رفتار رسانه ها باید حساب شده و دقیق باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علما ظهر چهارشنبه در دیدار از پنجمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریهای غرب کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا ب‍‍ای‍د ب‍گ‍ون‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ‌ع‍م‍ل‌ ک‍ن‍ن‍د ک‍ه‌ ح‍رف‍‍ه‍‍ا، گ‍ف‍ت‍‍ار و م‍و‌اض‍‍ع‌ ‌آن‍‍ه‍‍ا م‍‍ان‍دگ‍‍ار ب‍‍اش‍د ت‍‍ا دی‍گ‍ر‌ان‌ ‌از ت‍ج‍رب‍ی‍‍ات‌ ‌آن‍‍ه‍‍ا ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ک‍ن‍ن‍د.

وی با بیان اینکه ب‍‍ع‍د خ‍ب‍ررس‍‍ان‍‍ی‌ و روزن‍‍ام‍ه‌ ن‍گ‍‍ار‌ی‌ ب‍‍ع‍د پ‍ی‍‍ام‍ب‍ر‌ی‌ ‌اس‍ت،‌ گفت: رس‍‍ال‍ت‍‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ع‍‍ه‍ده‌ رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ گ‍رو‌ه‍‍ی‌ قرار دارد،‌‌ وظی‍ف‍ه‌ ب‍س‍ی‍‍ار س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ ‌آگ‍‍ا‌ه‍‍ی‌ د‌ادن‌ ب‍ه‌ م‍ردم‌ ‌اس‍ت‌ و این رسالت باید به بهترین شکل ممکن انجام گیرد.

‌آی‍ت‌ ‌ال‍ل‍ه‌ ‌ع‍ل‍م‍‍ا‌ ‌اف‍زود: رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا خ‍ور‌اک‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ر‌ا ت‍‍ام‍ی‍ن‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د و ‌ه‍رچ‍ه‌ ‌ای‍ن‌ خ‍ور‌اک‌ پ‍خ‍ت‍ه‌ ت‍ر و ‌ع‍م‍ی‍ق‌ ت‍ر ب‍‍اش‍د ‌آث‍‍ار و ن‍ت‍‍ای‍ج‌ ب‍‍ه‍ت‍ر‌ی‌ د‌ارد.

وی تصریح کرد: ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ق‍ل‍م‌ و ن‍وش‍ت‍ن‌، ت‍ن‍وی‍ر ‌اف‍ک‍‍ارو ‌آگ‍‍ا‌ه‍‍ی‌ و ب‍ص‍ی‍رت‌ د‌ادن‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ن‍س‍ل‌ ‌آی‍ن‍ده‌ ‌اس‍ت‌،پس باید در انجام این مهم دقت بسیاری صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه خاطر نشان کرد: ن‍م‍‍ای‍ش‍گ‍‍اه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ م‍طب‍و‌ع‍‍ات‌ و خ‍ب‍رگ‍ز‌ار‌ی‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌غ‍رب‌ ک‍ش‍ور ب‍س‍ی‍‍ار خ‍وب‌ و م‍ت‍ن‍و‌ع‌ ب‍ود و س‍ل‍ی‍ق‍ه‌ ‌ه‍‍ا و ت‍ف‍ک‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ س‍ی‍‍اس‍‍ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در ن‍م‍‍ای‍ش‍گ‍‍اه‌ ح‍ض‍ور د‌اش‍ت‍ن‍د.

پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای غرب کشور با حضور استانهای کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان و ایلام از روز شنبه دهم اسفند در کرمانشاه گشایش یافته و تا فردا نیز ادامه دارد.