طرح جدید برای اتصال خطوط ریلی ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت راه و ترابری حمید بهبهانی گفت: برای اتصال کامل شبکه ریل ایران و ترکیه باید در شمال دریاچه وان خط ریلی به طول 220 کیلومتر کشیده می شد که به علت طرح ایجاد سدی در این منطقه 150 کیلومتر از مسیر یاد شده به زیر آب می رود و طرح دیگری جایگزین شده است.

وزیر راه و ترابری ادامه داد: در طرح جدید با احداث 130 کیلومتر خط آهن از شمال ترکیه خطوط ریلی دو کشور به یکدیگر متصل می شود که این طرح در حال بررسی و مطالعه است.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک حمل و نقل بین ایران و ترکیه و اجلاس سه جانبه ایران، ترکیه، پاکستان برای بهره برداری از راه آهن کانتینری بین سه کشور بیان داشت: این خط آهن شاخه ای از راه ابریشم است که پیشنهاد آن یک سال قبل در اجلاس سران اکو در ترکیه مطرح شد.

بهبهانی اعلام کرد: 21 اسفند همزمان با برگزاری اجلاس سرای اکو در تهران از راه آهن 560 کیلومتری کرمان ـ بم ـ زاهدان بهره بردای نمایشی خواهد شد.

دکتر بهبهانی همچنین اعلام کرد: در آینده نزدیک اجلاس چهارجانبه و پنج جانبه ای را با حضور ایران، افغانستان، تاجیکستان و چین و با حضور قرقیزستان برای اتصال خطوط ریلی این کشورها برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: ایران دو قطعه خط آهن 190 کیلومتری دوغارون ـ هرات را به اتمام رسانده است و قطعه سوم نیز در حال انجام است و قطعه چهارم نیز نیاز به سرمایه گذاری دارد.

وزیر راه و ترابری یادآور شد: راه آهن ایران با اتصال به هرات باید به مرکز تاجیکستان به طول 1250 کیلومتر برسد که سرمایه گذاران خارجی باید در ساخت این مسیر در افغانستان مشارکت کنند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: پیمانکاران و مهندسان ایران با آموزش شیوه های فعالیت در خارج از کشور با داشتن توانمندی بالا می توانند در عرصه جهانی رقابت کنند، همانطور که هم اکنون پیمانکاران ایرانی در کنیا، الجزایز و لیبی در حال فعالیت هستند.