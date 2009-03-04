برای اجرای مصوبات دولت در نقده هزار میلیارد ریال هزینه شده است

مقصود مرتاض در گفتگو با خبرنگار مهر در نقده با بیان این مطلب افزود: در بخش های فرهنگی، آموزش عالی، انرژی، کشاورزی، حمل و نقل، مسکن و شهرسازی، بهداشت درمان و عمران روستایی اجرای 24 طرح در شهرستان نقده مصوب شده بود که بجز یک طرح تمامی طرحها از پیشرفت فیزیکی 90 درصدی با صرف اعتبار بالغ بر یک هزار و 78 میلیارد ریال برخوردار می باشند.

وی مدارس پنج کلاسه روستای نظام آباد و 9 کلاس محمدیار، توسعه دانشگاه پیام نور، تکمیل سد مخزنی حسنلو، طرح هادی روستاهای خلیفان و تازه قلعه، دیزج، پروژه آبرسانی مجتمع یارگارلو، آسفالت معابر شهری، راه ارتباطی روستا های ممیند و ماسو را از جمله طرح های در حال اجرا ذکر کرد و تصریح کرد: پروژه احداث نیروگاه برق 123 کیلو وات محمدیار تنها طرح موجود است که بدلیل عدم اعتبار از پیشرفت فیزیکی برخوردار نیست.

مرتاض تصریح کرد: در دور اول سفر هیات دولت به شهرستان نقده در قالب بنگاههای اقتصادی زود بازده تا کنون تعداد 3914 طرح با 8991 نفر اشتغال زایی و با اعتبارات پیش بینی شده به میزان 1130 میلیارد ریال در کارگروه اشتغال شهرستان پذیرش شده است.

وی گفت: از این تعداد 3076 طرح بررسی و 2910 طرح با اعتبار بالغ بر 603 میلیارد ریال مصوب شده که از این میزان 2421 طرح با مبلغ 491 میلیارد ریال با اشتغال زایی برای 5668 نفر انعقاد قرارداد شده است و تعداد 2080 طرح نیز با اعتبار بالغ بر 434 میلیارد ریال و اشتغال زایی 3253 نفر به بهره برای رسیده است.