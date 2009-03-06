اجرای طرح جامع معیشت پایدار خانوار کشاورزی از سال آینده

محمدعلی نوروززاده در گفتگو با مهر گفت: از سال آینده در قالب طرح جامع معیشت پایدار خانوار کشاورزی تولیدات سبزی و صیفی کشاورزان و سایر فرآورده های تولیدی آنان از طریق انجمن توزیع و مصرف غذای سالم جمع آوری و توزیع خواهد شد.

مدیرکل دفتر ترویج و بهبود نظامهای ترویجی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: درسالهای اخیرتاکنون شیر تولیدی کشاورزان در قالب طرح جمع آوری شیر، جمع آوری و توزیع می شد و از سال آینده علاوه بر شیر، سبزی و صیفی و سایر فرآورده های تولیدی آنان همچون تخم مرغ و یا مرغ گوشتی ونیز فرآورده های زراعی نظیر گندم و غلات از طریق انجمن مذکور جمع آوری و توزیع می شود.

وی با بیان اینکه تولیدات ارگانیک به منظور توزیع محصولات سالم از سال آینده جمع آوری می شود، افزود: برای اجرای این طرح آموزشهای لازم به کشاورزان ارایه می شود، ضمن اینکه با توجه به مزیت نسبی محصولات تولیدی طرح جامع معیشت خانوار کشاورز در کشور اجرایی می شود.

نوروززاده اظهارداشت: در قالب این طرح محصولات گلخانه ای استاندارد نیز از کشاورزان جمع آوری می شود، البته منظور محصولات گلخانه های خورشیدی است که برای تولید از انرژی خورشیدی بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه محصولات تولیدی کشاورزان پس از جمع آوری در سردخانه های انجمن توزیع و مصرف غذای سالم نگهداری براساس نیاز در سطح استانهای کشور توزیع می شود، اعلام کرد: این انجمن به منظور سرمایه در گردش و پرداخت وجه کشاورزان دارای صندوق خرد خواهد بود.

مدیرکل دفتر ترویج و بهبود نظامهای ترویجی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: به منظور پرداخت وجه به کشاورزان، دفترچه ای میان آنان توزیع می شود که میزان محصولات تحویلی در آن ثبت خواهد شد، ضمن اینکه وجه کشاورزان به صورت هفتگی از طریق انجمن پرداخت می شود.