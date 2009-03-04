وزیر اوقاف و امور دینی فلسطین نسبت به تخریب خانه‌های شهروندان فلسطین در نزدیکی مسجدالاقصی و کوچاندن شهروندان فلسطینی از خانه‌های خود هشدار داد و آن را مورد انتقاد قرار داد.

وزیر اوقاف فلسطین از تخریب خانه‌ها و کوچاندن شهروندان انتقاد کرد

طالب ابوشعر وزیر اوقاف و امور دینی فلسطین با اشاره به اجرای اسکان یهودیان از سوی صهیونیستها در قدس و ادامه حفاریهای رژیم اشغالگر اسرائیل گفت: صهیونیستها بزرگترین تخریبها و ساخت و سازهای خود را در قدس آغاز کرده اند و با صدور بیانیه‌ای اقدام صهیونیستها در کوچاندن 1 هزار و 500 شهروند فلسطین و تخریب خانه‌های آنها بدون مجوز را محکوم کرد.



طالب ابوشعر تلاش اشغالگران را برای خالی کردن 88 خانه برای تخریب در منطقه بستان در نزدیکی مسجدلااقصی مورد انتقاد قرار داد و گفت که صهیونیستها تصمیم دارند با کوچاندن شهروندان و تخریب خانه‌ها "پارک داوود" بسازند. سیاست یهودی‌سازی قدس و خالی شدن آن از ساکنان اصلی نتایج وخیمی در پی خواهد داشت که مسئولیت آن به عهده اشغالگران است.

پارک "داود" بر ویرانه‌های 88 خانه در فلسطین احداث می‌شود!

اجرای بزرگترین و وسیعترین پروژه و طرح رژیم صهیونیستها به منظور جذب گردشگر و اسکان یهودیان با تخریب خانه‌ها و آوارگی شهروندان فلسطینی همراه است. گزارشهای منتشر شده از مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی در مرکز قدس حاکی از آن است که منطقه سلوان در نزدیکی مسجدالاقصی دستخوش بزرگترین اقدام و پروژه صهیونیستها برای یهودی سازی این منطقه، شهرک سازی و اسکان آنها شده است.

به تازگی اعلام شده 88 خانه در منطقه بستان بدون مجوز تخریب شده اند تا به زودی طرح صهیونیستها آغاز شود. رژیم اشغالگر اسرائیل قصد دارد پس از تخریب منازل بستان، این منطقه را به منظور جذب گردشگر به پارکی بزرگ تبدیل و نام "داود" را بر آن بگذارد. در ادامه قصد بر این است تا منطقه سلوان به منطقه "داود"، پارک آن پارک "داود" نامگذاری شود و رستورانی نیز راه اندازی شود که نام "داود" بر آن گذاشته شود.

این طرح جزء بزرگترین و وسیع ترین پروژه های صهیونیستها است که از سال 1967 آغاز شده، در همین راستا باغهای ملی بسیاری در قدس ساخته شده اند. اما بر اساس آمارهای موجود اینک 132 خانوده یهودی در این منطقه ساکن شده اند که صهیونیستها تلاش می کنند ساخت و سازها را در آن افزایش داده و زمینه های جذب یهودیان از سایر کشورها را فراهم کنند.

شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین و رئیس مؤسسه الاقصی با اشاره به اینکه سیاست پاکسازی منطقه و تکمیل اسکان یهودیان در اطراف مسجدالاقصی همچنان ادامه دارد، از مسلمانان خواست تلاش کنند مسجدالاقصی نجات یابد.

عبدالحلیم یکی از ساکنان منطقه سلوان می گوید به جای اینکه از خشونت و درگیری استفاده شود باید قانونی مسئله را حل کرد، این در حالی است که در ادامه سخنان خود می گوید فشارهای بین المللی هم هیچ نتیجه‌ای برای مقابله با طرحها و پروژه های صهیونیستها به همراه ندارد.



طی پروژه های بعدی قرار است قبرستان باب الرحمه تصاحب شده و مانع از دفن اموات مسلمانان در آن می شوند.

گزارشهای این مرکز از شبکه های زیرگذر پیچیده که اسرائیلیها به آن اقدام کرده اند، اشاره و اعلام کرد که سعی آنها بر این است در ده متری زیر دیوارهای مسجدالاقصی زیر گذری بسازند که بخش شمالی را به بخش جنوبی آن متصل و مرتبط کند تا یهودیان بهتر بتوانند در آن رفت و آمد و در آخر هیکل موهوم را در آن به نمایش بگذارند.

کمیته دفاع از قدس نسبت به فروپاشی مسجدالاقصی هشدار داد

کمیته اسلامی مسیحی دفاع از قدس و مقدسات فلسطین نسبت به فروپاشی قریب‌الوقوع مسجدالاقصی در ادامه حفاریهای رژیم اشغالگر اسرائیل زیر مسجدالاقصی هشدار داد.

دکتر حسن خاطر دبیرکل کمیته اسلامی مسیحی دفاع از قدس و مقدسات در نشست خبری 11 اسفندماه با بیان اینکه ساکنان منطقه بستان در دایره خطرناکی قرار دارند، افزود: به دنبال پروژه جدید رژیم اشغالگر اسرائیل بخش زیادی از این منطقه تخریب شده و ساکنان آن آواره می‌شوند و در ادامه آن را به پارکی تبدیل می‌کنند تا ضمن یهودی‌سازی زمینه‌های فروپاشی مسجدالاقصی را نیز فراهم کنند.

شیخ تیسیر تمیمی قاضی القضات فلسطین در نشست خبری 11 اسفندماه با اشاره به اینکه شهر قدس و مسجدالاقصی به بدترین نوع ممکن در حال تغییر است و دستخوش تعرضات سازمان یافته از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل شده، تصریح کرد: این اقدامات با زیرپا گذاشتن اسناد، توافقنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی همراه است. به طوری که تعرض به مقدسات دینی و در رأس آن مسجدالاقصی بسیار خطرناک است تا جایی که زیربنای مسجدالاقصی به دنبال حفاریها در معرض فروپاشی و تخریب قرار دارد.

وی در ادامه عکسهایی از آپارتمانها و ساختمانهای بزرگ و خانه های فلسطین در قدس نشان داد و از ملتهای عرب و اسلام خواستار یاری قدس، مقدسات اسلام و مسیحیان و یاری ملت فلسطین شد.

آمادگی کشورهای اسلامی برای برگزاری مراسم پایتخت فرهنگی قدس

قدس در حالی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب انتخاب شده است که امید چندانی به برگزاری مراسم در این شهر وجود ندارد، از این رو کشورهای اسلامی در نظر دارند با برگزاری مراسمی بر مقدسات اسلامی موجود در قدس تأکید کنند.

با توجه به اینکه قدس شهر مقدس مسلمانان و مکان قبله اول آنان است، این شهر از سوی وزیران فرهنگی عرب به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 انتخاب شده است، اما با وجود فشارها، سیطره و ممانعت رژیم اشالگر اسرائیل احتمال می‌رود که امکان برگزاری مراسم قدس وجود نداشته باشد.



از این رو کشورهای اسلامی تصمیم به برگزاری مراسم ویژه این سال گرفته اند. به طوری که مراسم "قدس؛ پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009" با حضور رئیس اتحادیه نویسندگان الجزایر، وزیر ارتباطات و وزیر فرهنگ این کشور چهارم اسفندماه برگزار شد و مقامات رسمی این کشور به منظور تعمیق روابط دو کشور و تبیین جایگاه اسلامی قدس سخنرانی کردند.

مؤسسات فرهنگی الجزایر نیز برگزاری 90 فعالیت هنری، فرهنگی، چاپ 100 عنوان کتاب، برگزاری نمایشگاه، همایش، نشست و سخنرانی درباره قدس جهت اطلاع رسانی و بیداری نسبت به موقعیت قدس و مقدسات مسلمانان، چگونگی نگهداری و نگهبانی از آنها را جزء برنامه های پیش رو برای قدس خواندند.

پیش از این یمن از برگزاری مراسمی ویژه این مناسبت خبر داده بود و اعلام کرد که ضمن برگزاری همایشها و نشستهای متعدد، کتابخانه، دستنوشته ها و مؤسسات فرهنگی موجود در قدس را ساماندهی و حمایت کرده و کمکهای مادی و معنوی ارائه می‌کند.

اردن نیز اعلام کرد با وزارت فرهنگ فلسطین همکاری می‌کند تا بر ارزشهای دینی، تاریخی و تمدنی این شهر تأکید شود. بنابراین قرار است چند مراسم به این مناسبت در اردن برگزار شود که می توان به همایش قدس در چشمهای مسلمانان و غیرمسلمانان همچنین برنامه های سخنرانی، نشست، نمایشگاه، مسابقه، نشریه، جشنواره و بزرگداشت شخصیتهای فعال در معرفی قدس اشاره کرد.

موضوعاتی چون تاریخ، آبادانی، اقتصاد، فرهنگ، ادبیات، دین و قانون در قدس، خطراتی که آن را تهدید می کند و آینده قدس از دیگر محورهای این همایشها هستند.

شورای اداره اتحادیه نویسندگان مصر بر برگزاری جشنهایی به مناسبت قدس پایتخت رهنگی جهان عرب در سال 2009 تأکید کرد. این اتحادیه تصمیم گرفت در راستای حمایت از قدس شعار قدس را بر هر یک از نشریات عربی که در سال 2009 منتشر می شود، منعکس کند.

کشورهای غیراسلامی مراسم پایتخت فرهنگی قدس را برگزار می‌کنند

با توجه به سیطره و فشارهای رژیم اشغالگر اسرائیل بر مردم فلسطین، احتمال برگزاری مراسم قدس پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 کم است، حال آنکه بسیاری از کشورهای غیراسلامی این مراسم را جشن می‌گیرند.

دکتر احمد مجدلانی سفیر دولت فلسطین در رومانی با اوکتفیان شتیریانو معاون وزیر فرهنگ رومانی دیدار کرد و راههای همکاری و حمایت از فعالیتهای سفارت فلسطین در رومانی را به منظور برگزاری مراسم قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 مورد بررسی قرار داد.

این در حالی است که گروهی از هنرمندان فلسطینی نیز راهی بخارست پایتخت رومانی می‌شوند و تعدادی از گروههای هنری رومانی راهی قدس می‌شوند تا برنامه‌های مشترک و متنوعی را با هدف اطلاع رسانی درباره ویژگیهای فرهنگی و تمدنی قدس ارائه کنند.

برنامه‌های فرهنگی قدس در رومانی قراراست که 30 مارس ( اوایل فروردین) آغاز شود. در چارچوب همکاریهای میان سفارت دولت فلسطین و وزارت فرهنگ رومانی در سال 2009 مراسم قدس پایتخت فرهنگی جهان عرب همراه با نمایشگاه تولیدات سنتی فلسطین، نمایشگاه عکس و تعدادی دیگر از مراسم فرهنگی و هنری برگزار می‌شود. کشور رومانی در جنوب شرقی اروپا واقع شده و پایتخت آن بخارست است.

آثار اسلامی قدس در عربستان بررسی شدند

با توجه به انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009، "آثار اسلامی قدس" 13 اسفندماه در عربستان بررسی شدند. پس از انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 بیشتر کشورهای اسلامی و غیراسلامی تلاش می کنند تا شرایطی را برای معرفی بهتر این شهر تاریخی و اسلامی فراهم کنند.

عربستان نیز نشستی با عنوان "آثار اسلامی قدس" برگزار کرد که طی آن سعی در معرفی قدس، ویژگیها، تغییر و تحولات تاریخی آن دارد. در این نشست آثار اسلامی موجود در قدس با ویژگیهای آن معرفی شدند و عوامل تخریب آنها و راهکارهای بازسازی و مرمت آنها نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

نشست سالانه انجمن اندیشه اسلامی برگزار می‌شود

نشست سالانه انجمن اندیشه اسلامی با عنوان "قدس در باطن" 13 و 14 اسفندماه در اردن برگزار می‌شود. طی برگزاری نشست سالانه انجمن اندیشه اسلامی با عنوان "قدس در باطن" محورهایی چون: قدس در باطن، قدس در تاریخ، قدس در قوانین بین المللی، قدس در اندیشه و فرهنگ مورد برسی قرار می‌گیرند.

نشستی که انجمن اندیشه اسلامی تنظیم کرده، در پی انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 است که طی آن تاریخ و حقوق اسلامی در شهر مقدس مورد بررسی قرار می‌گیرد و راهکارهای مبارزه با یهودی‌سازی قدس و تغییر واقعیتهای آن و اسکان مسلمانان و توافقنامه‌های بین المللی در حمایت از قدس مورد بررسی قرار می‌گیرند.

انجمن اندیشه اسلامی نهادی اندیشه‌ای و غیر دولتی است که در سال 1981 در پی برگزاری یازدهمین اجلاس سران عرب در امان پایتخت اردن تأسیس شد. این انجمن اهدافی چون تشریک مساعی در توسعه اندیشه اسلامی در جهان معاصر، اشاعه ارزشهای بیداری و اطلاع رسانی و اهتمام به آن، ارتباط میان اصالت و سنت با مسائل معاصر، بررسی روابط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جهان اسلام و تثبیت همکاری و گفتگو را دنبال می‌کند.

برنامه‌های قیروان پایتخت فرهنگی جهان اسلام تشریح شدند

در پی انتخاب قیروان(در تونس) به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009، برنامه‌ها و مراسم خاص این سال جهت تبیین و تقدیر از نقش قیروان در توسعه فرهنگ و تمدن اسلام همزمان با میلاد پیامبر (ص) آغاز می‌شود. بیش از 70 مراسم فرهنگی، دینی و علمی در قالب همایش، نشست، اجلاس و نمایشگاههای بین المللی در قیروان برگزار می شود.

جایگاه قیروان به عنوان مرکز تحکیم و تثبیت گفتگو میان تمدنها و فرهنگها طی همایش "گفتگوی تمدنها و تنوعات فرهنگی" در ماه ژوئن با مشارکت اندیشمدان و کارشناسان مختلف تبیین خواهد شد. به منظور اشاعه ارزشهای معنوی و هنرهای اسلامی جشنواره بین المللی "سرودهای صوفی" با مشارکت گروههای تخصصی این هنر از کشورهای اسلامی و عربی برگزار می شود.

"موانع پیشرفت جهان اسلام" عنوان همایشی است که از 5 تا 7 اکتبر برگزار می شود، همچنین همایش "نقش تربیت در تحکیم و ادغام ارزشهای گفتگو در اسلام" 12 تا 14 اکتبر برگزار خواهد شد.

تبیین جایگاه قیروان به عنوان رابط گفتگوی تمدنها و فرهنگها، نمایشگاه "قیروان در تاریخ اسلام" و نمایشگاه "مهمترین دستاوردهای تاریخی قیروان" از دیگر برنامه های پایتخت فرهنگی جهان اسلام هستند. انتشار کتابهای فرهنگی، دایرة المعارف، نشریات مختلف به منظور بیان سهم اندیشمندان مسلمان قیروان در توسعه فرهنگ اسلامی از دیگر برنامه ها خواهند بود.

مسلمانان بی‌نیاز از طرحهای فکری - اجتماعی دیگران نیستند

محمد ارکون اندیشمند الجزایری گفت: مسلمانان در طول تاریخ نسبت به دیگران در علوم مختلف پیشتاز بوده‌اند و طرحهای کامل و جامعی داشتند اما با وجود برنامه‌های جامع نیازمند بررسی طرحهای دیگران نیز هستند.

محمد ارکون اندیشمند معروف الجزایری درباره روشنفکری در کشورهای اسلامی و اروپایی اظهار داشت: عقب‌نشینی قدرت مسلمانان از زمان فهم ارزشها و دستاوردهای جنبشهای معاصر آنها در اروپا شروع شد و بیشتر فرانسویها این مسئله را می‌دانستند و این نقطه مهمی بود. زیرا خطابه‌های قومی سیاسی که ایدئولوژی نامیده می‌شود مبارزه علیه استعمار را ایجاد کرد. نسلهایی در دهه‌های 60، 70 و 80 قرن گذشته به خاطر شرایط خاص به فرهنگ غرب نزدیک شدند، اما در شرایط حاضر ارتباط با تاریخ و فرهنگهای غربی بهتر شده است.

وی تصریح کرد: با وجود کثرت دانشجو و دانشگاه، کمبود استاد در حوزه تاریخ اسلام و روشنفکری وجود دارد و این مسئله نیازمند فهم آن چیزی است که از دست داده‌ایم و این مؤلفه اینک در تاریخ اروپا وجود دارد.

محمد ارکون با اشاره به اینکه مسلمان در طول تاریخ قدرت خود را در آموزش نسلها از دست داده‌اند یادآور شد: مسلمانان در طول تاریخ نسبت به دیگران در علوم مختلف پیشتاز بوده‌اند و طرحهای کامل و جامعی داشتند اما با وجود برنامه‌های جامع نیازمند بررسی طرحهای دیگران نیز هستند.

کشورهای اسلامی توانایی مقابله با بحرانهای اقتصادی را دارند

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در همایش "اقتصاد اسلامی" اندونزی با اشاره به اینکه بحرانهای اقتصادی جهان بر کشورهای اسلامی تأثیر می‌گذارند، از توانایی و فرصتی که کشورهای اسلامی برای مقابله با بحرانهای اقتصادی دارند، خبر داد.

اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در پنجمین همایش "اقتصاد اسلامی"، این همایش را فرصتی برای طرح افکار و پروژه‌های مورد نیاز اجرایی در حوزه اقتصادی خواند تا وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مسلمانان در همه دنیا ارتقاء و بهبود یابد.

وی با اشاره به برنامه ده ساله سازمان کنفرانس اسلامی که اولویت آن مسائل اقتصادی قرار دارد، تصریح کرد: 3 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی به همراه 34 کشور جهان بیش از دیگران از شرایط بحرانی اقتصادی جهان متضرر شده‌اند و اینها نیازمند کمکهای غذایی از سوی کشورهای دیگر هستند. با توجه به این شرایط کشورهای اسلامی باید تولیدات خود را در بخش کشاورزی با استفاده از شیوه‌های مبتکرانه و خلاقانه افزایش دهند.

احسان اوغلو از دولتها و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواست تا برای تحقق تکامل اقتصادی تلاش کنند و در ادامه اظهار داشت: سازمان گروهی را برای اجرای طرحهای کوچک و متوسط در چارچوب اتاقهای تجارت و صنعت اسلامی تشکیل داده است و طی آن برای رشد اقتصادی تلاش می‌کند تا تولیدات اقتصادی کشورهای عضو سازمان بر اساس طرحهای پیشنهادی افزایش یابند.

تمرکز بر اقتصاد اسلامی عامل توسعه کشورهای اسلامی است

شرکت‌کنندگان در پنجمین همایش "اقتصاد اسلامی" در اندونزی همکاری بخشهای خصوصی و دولتی و همکاری میان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را با تمرکز بر اقتصاد اسلامی ضروری خواندند تا از بحرانهای کنونی رها شوند.

موسی هیتام رئیس مجمع بین المللی اقتصاد اسلامی در همایش اقتصاد اسلامی که در اندونزی برگزار شد، با اشاره به اینکه این همایش راهکارهایی برای مبارزه با بحرانهای مالی جهان ارائه می کند، اظهار داشت: این همایش فرصتی برای حمایتهای تجاری از کشورهای اسلامی و تثبیت نقش آنها بر ساحت بین المللی اقتصادی است که همکاری کشورهای اسلامی را می طلبد.

هیتام با بیان اینکه در چهارمین همایش اقتصاد اسلامی در کویت تشکیل تأسیس صندوق زندگی مناسب در کشورهای اسلامی را پیشنهاد داده، افزود: این صندوق با هدف فراهم کردن نیازهای غذایی اساسی نیازمندان به صورت سریع و تشریک مساعی در برنامه های افزایش تولیدات محصولات کشاورزی و همکاری با کشورهای دیگر را مورد توجه قرار گرفت.

فیصل مسیلیم رئیس گروه اقتصاد اسلامی کویت در اندونزی با اشاره به اینکه این همایش زمانی برگزار می شود که بحرانهای بی سابقه ای در جهان به وجود آمده است، افزود: این همایش فرصتهای از دست رفته و دیدگاههای متعدد و مهم اقتصادی را بررسی و سعی در نزدیک کردن و از بین بردن شکافهای بین المللی میان آنها دارد. به طوریکه بخشهای خصوصی و دولتی را به منظور ایجاد استراتژی مناسب برای بهبود اقتصاد کشورهای اسلامی نزدیک می کند و همکاریهای اقتصادی در کشورهای اسلامی را توسعه می دهد.

تبیین جایگاه وقف آینده خوبی برای جهان اسلام رقم می‌ز‌ند

شرکت‌کنندگان در همایش "وقف؛ دستاوردها و آرمانها" در کویت با اشاره به اینکه وقف به عنوان بخشی از هویت امت اسلام است که نیازمند ساماندهی و حمایت است، گفتند: وقف نقش مهمی در پیشرفت امتهای اسلامی داشته و تبیین جایگاه آن می‌تواند آینده خوبی را برای جهان اسلام رقم زند.

حسین حریتی وزیردادگستری و وزیر اوقاف و امور اسلامی کویت در پنجمین همایش "وقف؛ دستاوردها و آرمانها" با اشاره به اینکه وقف به عنوان بخشی از هویت امت اسلام درآمده است که با ویژگیهای تمدن اسلام در ارتباط است، اظهار داشت: فرهنگ وقف با آرمانهای جوانان ممزوج شده، از این رو نیازمند ساماندهی و حمایتهای جدی است.

شیخ رشید قبانی مفتی لبنان با اشاره به اینکه اشاعه فرهنگ وقف امری ضروری است، تصریح کرد: وقف در تاریخ اسلامی و در شریعت اسلامی زمینه‌ساز خیر و برکت و صدقات بسیاری شده است به طوری که در زندگی مسلمانان نقش اساسی در پیشرفت امتها آنها داشته است.

مفتی لبنان در این همایش به پیشرفت جوامع اسلامی و تحکیم نقش آنها در ساخت جامعه ای اسلامی اشاره کرد و گفت: تبیین نقش وقف می‌تواند آینده خوبی را برای جهان اسلام رقم زند.

همایش "وقف؛ دستاوردها و آرمانها" به منظور اشاعه فرهنگ وقف میان اقشار مختلف جامعه به‌ویژه جوانان 4 و 5 اسفند به منظور اشاعه فرهنگ وقف میان همه افراد جامعه به ویژه جوانان در کویت برگزار شد تا ضمن حمایت از جوانان، جایگاه وقف در میان آنها را بررسی کند.

مفتی مصر خواستار تأسیس اتحادیه بین‌المللی برای اقلیتهای مسلمان جهان شد

علی جمعه خواستار تأسیس اتحادیه بین‌المللی اقلیتهای مسلمان شد تا ضمن ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلاتی که دارند، هویت اسلامی آنها حفظ شود.

دکتر علی جمعه مفتی مصر در دیدار با سفیر تایلند در قاهره خواستار تأسیس اتحادیه بین المللی اقلیتهای مسلمان شد تا نمایندگان اقلیتهای مسلمان در همه کشورهای جهان عضو آن شوند.

مفتی مصر با تأکید بر اینکه این اتحادیه به اقلیتهای مسلمان کشورهای غیراسلامی کمک می کند به هویت اسلامی خود دست یابند، تصریح کرد: این اتحادیه راهکارهایی شرعی برای مشکلاتی که با آن مواجه هستند، ارائه کرده و با افکار افراطی به منظور ارائه چهره واقعی اسلام مبارزه می کنند.

علی جمعه هدف از ارائه این پیشنهاد را حلقه وصل و ارتباط و تقریب میان اقلیتهای مسلمان با مؤسسات اسلامی، شرعی و آموزشی در کشورهای اسلامی عنوان کرد. با توجه به آمار مسلمانان در خارج از کشورهای اسلامی، آنها نیاز به تلاش و همبستگی با مسلمانان دارند، از این رو این اتحادیه به ایجاد روابط سامان یافته میان مسلمانان جهان می انجامد.

سالروز ولادت پیامبر اسلام فرصتی برای یادآوری سیره نبوی است

رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان با اشاره به اینکه ولادت حضرت محمد (ص) از نعمتهای بزرگ خداوندی است، گفت: این ایام فرصتی برای یادآوری شخصیت، رسالت و سیره نبوی است.

یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان با نزدیک شدن به زمان ولادت حضرت محمد (ص) اظهار داشت: خداوند در این روز نعمت بزرگی را به مسلمانان ارزانی داشته و مطلوب است که شاکر خالق هستی باشیم. برخی برگزاری مراسم این ایام را خرافات و بدعت در دین می پندارند حال آنکه اینگونه نیست، باید مراسم این روز برگزار شود تا رسالت جاودانه پیامبر اسلام یادآوری و برای مردم جهان تبیین شود.

وی با بیان اینکه این ایام نه تنها فرصتی برای یادآوری شخصیت، رسالت و سیره نبوی است و یادآوری این ایام برای مسلمانان نیک و مهم است، گفت: این زمان، فرصتی برای حفظ وحدت و انسجام مسلمانان جهان نیز خواهد بود. مسلمانان جهان مشترکات بسیاری دارند که یکی از آنها پیامبر واحد است، میلاد حضرت محمد اتفاق بزرگی در تاریخ اسلام است و همه مسمانان جهان باید این روز را جشن بگیرند . روزی که خاتم رسولان حجت را بر مردم تمام کرد.

همایش "قرآن کریم و تکنولوژی معاصر" برگزار می‌شود

همایش "قرآن کریم و تکنولوژی معاصر" به منظور بهره‌گیری از تکنولوژی معاصر در تسهیل آموزش قرآن کریم اواسط اکتبر ( اواخر مهرماه سال آینده) در عربستان برگزار می‌شود. همایش "قرآن کریم و تکنولوژی معاصر" با هدف بیان اهمیت تکنولوژی در تسهیل آموزش قرآن کریم، ارائه نقش جوامع در این زمینه، بیان احکام فقهی قرآن، استفاده از تکنولوژی معاصر، مطالعات و تحقیقات هدفمند برای دستیابی به رسالت قرآنی برگزار می‌شود.

نیاز به خدمت رسانی قرآنی با استفاده از تکنیکهای معاصر، بهره‌گیری از خدمات قرآن کریم و پایگاههای اینترنتی خاص و عام برای خدمت‌رسانی به قرآن، بررسی و مطالعه موانعی که اطلاع رسانی تکنیکی قرآنی با آن رو به رو است، برنامه‌های آموزش قرآن کریم در استفاده از وسایل معاصر، اعجاز علمی قرآن کریم از موضوعات مورد بررسی در این همایش هستند.

این همایش با مشارکت اندیشمندان مسلمان و نخبگان قرآن کریم قرار است 13 تا 19 اکتبر (اواخر مهرماه سال آینده) در عربستان برگزار شود. این همایش پنجمین همایش از سلسله همایشهایی است که عربستان برگزار کرده است. چهار همایش قبل با عناوینی چون "قرآن کریم و علوم قرآنی"، "ترجمه معانی قرآنی کریم؛ پروژه های آینده"، "سنت و سیره نبوی"، "قرآن کریم در مطالعات شرق شناسی" برگزار شده است.

همایش "اقتصاد اسلامی" برگزار شد

پنجمین همایش "اقتصاد اسلامی" به منظور ارائه راهکارهایی جهت مبارزه با بحرانهای اقتصادی جهان به ویژه در کشورهای اسلامی 2 و 3 مارس (12 و 13 اسفندماه) در اندونزی برگزار شد. با توجه به بحرانهای کنونی جهان به ویژه در کشورهای اسلامی، همایش مذکور فرصتی برای وحدت تلاشهای کشورها در مبارزه با بحرانهای اقتصادی است. این همایش تلاشی رای مبارزه با رکود اقتصادی جهان است تا مشکلات اقتصادی پیش روی جهان اسلام نیز رفع شود.

این همایش که در جاکارتا برگزار شد، مسائل اقتصادی کشورهای اسلامی را مورد توجه قرار داده و راهکارهایی جهت مبارزه با بحرانهای کنونی اقتصادی ارائه کردند. در همایش فوق، کشورهای اسلامی به منظور تبیین ویژگیهای اقتصاد اسلامی و رفع بحران در خاورمیانه مشارکت کردند تا چگونگی پیشرفت اقتصادی از منظر اسلام را بررسی کنند.

همایش "تقریب مذاهب اسلامی" برگزار می‌شود

همایش "تقریب مذاهب اسلامی" به منظور ایجاد وحدت میان امت اسلام به دور از تعصبات دینی 11 مارس (21 اسفند) در مصر برگزار می‌شود. مجمع مطالعات اسلامی الازهر سیزدهمین همایش تقریب "مذاهب اسلامی" را به منظور بررسی تعصبات دینی و اختلافات عقیده ای میان امت اسلام در قاهره برگزار می کند.

شرکت کنندگان در این همایش ضمن بررسی نقش درگیریهای گروهی در ضعیف شدن امت اسلام، راهکارهای مبارزه با آن را نیز ارائه می کنند. شرکت کنندگان تلاش می کنند طی این همایش زمینه های وحدت امت اسلام و مسلمانان را نیز فراهم کنند.

دوازدهمین همایش "تقریب مذاهب اسلامی" در سال 2002 برگزار شد و طی آن واقعیتهای معاصر، اختلافات عقیده ای میان مذاهب اسلامی و برررسی ریشه های تاریخی آن به ویژه میان سنیها و شیعیان بررسی شد. شرکت کنندگان در آن همایش به وحدت امت اسلام و جلوگیری از تعصبات مذهبی و اختلافات گروهی میان مسلمانان تأکید کردند.

نشست "مرجعیت اسلام" برگزار می‌شود

نشست "مرجعیت اسلام" به منظور بررسی موضوع مرجعیت در دولتهای اسلامی و غیر اسلامی یکشنبه 8 مارس ( 18 اسفندماه) در سوریه برگزار می‌شود. نشست "مرجعیت اسلام" از سوی مرکز فرهنگی و اتحادیه نویسندگان عرب حلب در سوریه برگزار می‌شود. موانع و چالشهای پیش روی توسعه اسلام، انعکاس مفاهیم اسلامی و دفاع از آن، مقابله با انتساب ترور و خشونت به آن در این همایش بررسی خواهند شد. روابط میان دولتها، بررسی دولت دینی و مقایسه آن با دولت اسلامی نیز در این نشست بررسی می‌شوند.

بررسی قوانین و نقاط مشترک میان مسلمانان و مسیحیان، روابط اعتقادی و روابط تاریخی آنها از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست هستند. در این نشست یک روزه که هفته آینده یکشنبه 18 اسنفندماه برگزار می‌شود، استادان دانشگاههای سوریه و برخی از کشورهای اسلامی سخنرانی می‌کنند.

مجموعه نشستهای دینی در یمن برگزار می‌شوند

مجموعه نشسهای دینی با هدف تمرکز بر آیات قرآن و استفاده از آنها در زندگی علمی و عملی، از 13 اسفندماه در یمن آغاز می‌شوند. این مجموعه نشستها با هدف آگاهی دهی و اطلاع رسانی نسبت به موازین قرآنی و تعالیم اسلامی برگزار و تلاش می شود تا طی آنها به رشد و پیشرفت معنوی شرکت کنندگان کمک شود.

یکی از این نشستها با عنوان "تأمل در قرآن در زندگی علمی و عملی" با هدف تزکیه نفس و توجه به قرآن و آیات الهی برگزار می شود. با توجه به اینکه قرآن منبع غنی از تعالیم متعدد است و راه و روش زندگی را به انسان می آموزد، این نشستها چگونه زیستن در سایه تعلیمات قرآنی را آموزش می دهند. مجموعه نشسهای دینی یمن در صنعا و حضرموت از 13 اسفندماه آغاز می شود.