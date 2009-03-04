به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، غلامحسین حسینی ‌نیا با اشاره به نقش حیاتی آموزشهای فنی ‌حرفه ‌ای و مهارت‌ آموزی در افزایش بهره‌وری و ارتقاء کیفیت درواحدهای تعاونی گفت: طی مذاکرات صورت گرفته با سازمان آموزش فنی‌حرفه‌ای کشور ظرفیتهای آموزشی موجود در مراکز ثابت سازمان آموزش فنی‌حرفه‌ای کشور در سراسر کشور به صورت رایگان در اختیار کارکنان شاغل در تمامی شرکتهای تعاونی در بخشهای (صنعت ـ کشاورزی و خدمات) قرار داده می شود.

معاون تحقیقات آموزش و ترویج وزارت تعاون با اشاره به اولویت دادن به تعاونی ها در بهره گیری از آموزشهای مورد نظر اضافه کرد: دوره‌های مهارت‌آموزی عمدتا کوتاه‌مدت و در حدود 80 تا 60 ساعت خواهد بود و گواهینامه مهارت نیز ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در صورت درخواست شرکتهای تعاونی، سازمان آموزش فنی ‌حرفه‌ای آمادگی خود را برای خرید خدمات و تأمین هزینه‌های مربوطه، اعزام مربی جهت آموزش مهارتهای مورد نیاز در بنگاه اقتصادی (در شهر و روستا) همچنین صدور گواهی‌نامه مهارت اعلام کرده است.

حسینی نیا افزود: سازمان آموزش فنی‌حرفه‌ای آماده است نیروهای مورد نیاز تمامی شرکتهای تعاونی جدید التأسیس را قبل از شروع به کار در تعاونی و با معرفی شرکتهای تعاونی مربوطه در سراسر کشور را تحت پوشش مهار‌ت ‌آموزی قرار داده و مهارتهای مورد انتظار واحد تعاونی را به صورت رایگان در اختیار آنها قرار دهد.

معاون وزیر تعاون با اشاره به اینکه سازمان آموزش فنی ‌حرفه‌ای در راستای سیاست اصل 44 و سپردن کار به مردم بخشی از فعالیتهای مهارت ‌آموزی را به آموزشگاههای آزاد واگذار نموده و از مراکز دولتی حذف شده است، اظهار داشت: در اینگونه موارد ضروری است با پرداخت هزینه توسط شرکت تعاونی و یا وزارت تعاون و عقد قرارداد با آموزشگاههای آزاد فنی و تخصصی در استانهای کشور اقدام شود.

وی از برنامه‌ریزی برای استفاده از این ظرفیتها خبر داد و گفت: در صورتیکه تعاونی‌ها با آموزشگاههای آزاد مورد تأیید سازمان آموزش فنی‌حرفه‌ای جهت ارائه آموزشهای مهارتی مورد نیاز کارکنان خود عقد قرارداد نموده و برگزاری آزمون و صدور گواهینامه طی دوره آموزشی توسط سازمان آموزش فنی‌حرفه‌ای انجام شود، اسناد هزینه کرد مربوطه به عنوان اسناد مثبته پرداخت 4 درصد حق تعاون وآموزش موضوع بند 3 تبصره 2 ماده 25 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پذیرفته خواهد شد.

حسینی‌نیا در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری و تعامل مثبت و سازنده بین ادارات کل تعاون سازمان فنی‌حرفه‌ای در استانها زمینه برای جهش بزرگ در ارائه آموزشهای فنی‌حرفه‌ای و مهارتی در بخش تعاون فراهم شود و قدمی اساسی در راستای نیل به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی ذیل سیاستهای ابلاغی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری برداشته شود.