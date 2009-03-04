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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۴۶

60 درصد نیاز واگن خط یک قطار شهری مشهد خریداری شده است

60 درصد نیاز واگن خط یک قطار شهری مشهد خریداری شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: 60 درصد نیاز واگن خط یک قطار شهری مشهد خریداری شده و در حال ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی افزود: در مورد تامین و ساخت واگن های قطارشهری نگرانی نداریم و نخستین واگن ها تا کمتر از 2 سال آینده وارد مدار می شود.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: 60 درصد نیاز واگن خط یک قطار شهری مشهد خریداری شده و در حال ساخت است و تامین 40 درصد دیگر نیز در حال مطالعه می باشد.

حسین پور به دستاوردهای ارزشمند سفر استاندار خراسان رضوی به آلمان اشاره کرد و افزود: با اجرای پروژه های ملی راه آهن مشهد- چابهار و مشهد- گرگان طی چند سال آینده شاهد تحول عظیمی در حوزه ریلی خراسان رضوی خواهیم بود.

وی از انجام مطالعات اولیه منوریل مشهد و انتخاب مشاور خبر داد و گفت: به دلیل اینکه در نظر است مطالعه و اجرای منوریل مشهد به صورت همزمان اجرا شود، عملیات اجرایی این طرح عملا به دنبال سفر ریاست جمهوری به مشهد در ابتدای سال جاری آغاز شده و مطالعات اجرایی نیز در حال انجام است.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه کنسرسیومی متشکل از شرکت های داخلی و خارجی، پروژه 48 کیلومتری منوریل مشهد را دنبال می کنند، افزود: پروزه منوریل مشهد براساس حجم ترافیک در سه فاز اجرایی اولویت بندی شده است که در برگیرنده 4 خط قطار شهری خواهد بود.

حسین پور با اشاره به اعتبار 10 میلیارد ریالی مطالعات منوریل گفت: فاز یک منوریل مشهد به طول 14 کیلومتر از دپوی غربی خط یک قطار شهری در وکیل آباد به سمت میدان شهید فهمیده ایجاد خواهد شد.
 

کد مطلب 843626

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