60 درصد نیاز واگن خط یک قطار شهری مشهد خریداری شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی افزود: در مورد تامین و ساخت واگن های قطارشهری نگرانی نداریم و نخستین واگن ها تا کمتر از 2 سال آینده وارد مدار می شود.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: 60 درصد نیاز واگن خط یک قطار شهری مشهد خریداری شده و در حال ساخت است و تامین 40 درصد دیگر نیز در حال مطالعه می باشد.

حسین پور به دستاوردهای ارزشمند سفر استاندار خراسان رضوی به آلمان اشاره کرد و افزود: با اجرای پروژه های ملی راه آهن مشهد- چابهار و مشهد- گرگان طی چند سال آینده شاهد تحول عظیمی در حوزه ریلی خراسان رضوی خواهیم بود.

وی از انجام مطالعات اولیه منوریل مشهد و انتخاب مشاور خبر داد و گفت: به دلیل اینکه در نظر است مطالعه و اجرای منوریل مشهد به صورت همزمان اجرا شود، عملیات اجرایی این طرح عملا به دنبال سفر ریاست جمهوری به مشهد در ابتدای سال جاری آغاز شده و مطالعات اجرایی نیز در حال انجام است.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه کنسرسیومی متشکل از شرکت های داخلی و خارجی، پروژه 48 کیلومتری منوریل مشهد را دنبال می کنند، افزود: پروزه منوریل مشهد براساس حجم ترافیک در سه فاز اجرایی اولویت بندی شده است که در برگیرنده 4 خط قطار شهری خواهد بود.

حسین پور با اشاره به اعتبار 10 میلیارد ریالی مطالعات منوریل گفت: فاز یک منوریل مشهد به طول 14 کیلومتر از دپوی غربی خط یک قطار شهری در وکیل آباد به سمت میدان شهید فهمیده ایجاد خواهد شد.

