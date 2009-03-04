اولین جشنواره قرآنی جوان استان کرمانشاه خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی ستان کرمانشاه درحاشیه مراسم اختتامیه این جشنواره در جمع خبرنگاران هدف از برگزاری آن را شناسایی استعداد های قرآنی و ایجاد انگیزه در جوانانی که در این عرصه فعالیت می کنند، اعلام کرد.

محمد رضا بیات افزود: این جشنواره به مدت دو روز و به تفکیک خواهر و برادر برگزار شد و درآن حدود 100 نفر از خواهران و 50 نفر از برادران از 14 شهرستان استان کرمانشاه در رشته های قرائت ، حفظ 15 جزء و تواشیح به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: در این دو روز خواهران، بایست ، کهریزی و زارعی در قسمت خانم ها و برادران تکش ،مسجدی و حسینی در قسمت آقایان داوری جشنواره را به عهده داشتند.

مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بر اساس اعلام نتایج داوران در قسمت قرائت خانمها زهرا سهرابی ،پریسا چاله چاله و مهتاب عزیزی مقام اول تا سوم را کسب کرده و خواهران مهین جلیلی ، مرضیه میرخانی ومحبوبه کاکاوندی همگی از کرمانشاه در رشته حفظ 15 جزء قرآن کریم اول تا سوم شدند.

وی افزود: در رشته تواشیح هم گروه تواشیح انسیته الحورا از کرمانشاه و گروه بشیر از شهرستان صحنه رتبه های اول تا دوم را به دست آوردند.

بیات ادامه داد:در قسمت قرائت برادران شش نفر حائز رتبه شده اند که به ترتیب شامل آقایان وحید باقری ،محمد کریمی، سجاد پروینی، محمد امین احمد پور،کیهان حسینی،سجاد خازنی بوده در رشته حفظ 15 جزء نیزحامد عزتی رتبه اول را کسب نمود.

مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در بعضی رشته ها شرکت کنندگان نتوانستند حد نصاب رتبه را کسب کنند و هیأت داوران نفرات برتر را در این رشته ها یا رتبه های بعدی اعلام نکردند.

در مراسم اختتامیه با اهدای لوح تقدیر و هدایای نفیس از نفرات برتر تجلیل شد.