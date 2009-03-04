طرحهای فاضلاب تربت حیدریه، سبزوار و نیشابور نیازمند600 میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی راشدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل شرکت آبفای استان افزود: مطالعه و اجرایی پروژه های فاضلاب در هفت شهر گناباد، بیدخت، تایباد، تربت جام، طرقبه، شاندیز و قوچان در دوردوم سفر دولت نهم آغاز گردید.

مدیر امور اجرایی طرحهای فاضلاب شرکت آبفای خراسان رضوی اضافه کرد: در همین راستا با تخصیص اعتبارات لازم این طرحها در سال آینده وارد فاز اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: همگام با سیاست های کلی نظام در واگذاری کارها به بخش خصوصی مجموعه آب و فاضلاب شهر استان نیز برای انجام مهم آمادگی کامل دارد.

مدیر امور اجرایی طرحهای فاضلاب شرکت آبفای خراسان رضوی عدم ارائه مجوزهای حفاری را از جمله مشکلات پیمانکاران عنوان کرد و اظهار داشت: هماهنگی دستگاههای اجرایی و خدمات می تواند مشکلات و موانع را تا حد زیادی برطرف سازد.

راشدی با اعلام اینکه این شرکت در حال حاضر پیگیر استفاده از روشهای جدید مدیریتی و تامین منابع مالی پروژه ها از محل سیستم BOT و FEPC است، متذکر شد: با استفاده از روشها علیرغم سرعت در اجرایی پروژه های کنونی امکان مطالعه برطرحهای جدید نیز حاصل خواهد شد.

وی یادآورشد: هم اکنون چرخه احداث تصفیه خانه های فاضلاب، روندی بسیار طولانی و مشکل دارد که با رفع مسائل اعتباری این طرحهای بزرگ رشد مناسب تری را به خود خواهد گرفت.

مدیر امور اجرایی طرحهای فاضلاب شرکت آبفای خراسان رضوی به بهره برداری از تصفیه خانه بزرگ فاضلاب تربت حیدریه اشاره کرد و اذعان داشت: این تصفیه خانه با روش پیشرفته و مکانیکال لجن فعال برای نخستین بار در سطح استان به بهره برداری رسیده است.