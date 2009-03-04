  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۵۴

سه نماینده FIFA از امکانات باشگاه سایپا بازدید کردند

سه نماینده FIFA از امکانات باشگاه سایپا بازدید کردند

سه نماینده فدراسیون بین المللی فوتبال (FIFA) صبح امروز ضمن دیدار با مسئولان باشگاه سایپا از امکانات و تجهیزات این باشگاه بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان فیفا که به منظور ارزیابی وضعیت بازاریابی، درآمدزایی، مالی و اسپانسرینگ فدراسیون فوتبال و باشگاههای ایران به کشورمان سفرکرده اند، علاوه بر بازدید از وضعیت فدراسیون فوتبال دو باشگاه سایپا و راه آهن را به عنوان دو نماینده باشگاهی فوتبال ایران مورد بازدید قرارخواهند داد.

نمایندگان فیفا شامل؛ خانم "امی کازلتی" از آفریقای جنوبی، "ماجد الابزه" از اردن و "اورس زانتی" از سوئیس صبح امروز با حضور در محل باشگاه سایپا با سجادی مدیرعامل و حسین شهریاری عضوهیئت مدیره این باشگاه دیدار و گفتگو کردند.

نمایندگان فیفا سپس از بخش های مختلف باشگاه سایپا و امکانات سخت افزاری این باشگاه بازدید و درخصوص وضعیت اسپانسرینگ، مالی و درآمدزایی این باشگاه با مسئولان سایپا به گفتگو پرداختند .

ماموریت نمایندگان فیفا از سفر به ایران بررسی وضعیت مالی و اسپانسرینگ فدراسیون فوتبال و باشگاههای ایران است تا مشاوره و توصیه های لازم از سوی فیفا به فوتبال ایران ارائه شود.

کد مطلب 843637

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها