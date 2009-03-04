سه نماینده FIFA از امکانات باشگاه سایپا بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان فیفا که به منظور ارزیابی وضعیت بازاریابی، درآمدزایی، مالی و اسپانسرینگ فدراسیون فوتبال و باشگاههای ایران به کشورمان سفرکرده اند، علاوه بر بازدید از وضعیت فدراسیون فوتبال دو باشگاه سایپا و راه آهن را به عنوان دو نماینده باشگاهی فوتبال ایران مورد بازدید قرارخواهند داد.

نمایندگان فیفا شامل؛ خانم "امی کازلتی" از آفریقای جنوبی، "ماجد الابزه" از اردن و "اورس زانتی" از سوئیس صبح امروز با حضور در محل باشگاه سایپا با سجادی مدیرعامل و حسین شهریاری عضوهیئت مدیره این باشگاه دیدار و گفتگو کردند.

نمایندگان فیفا سپس از بخش های مختلف باشگاه سایپا و امکانات سخت افزاری این باشگاه بازدید و درخصوص وضعیت اسپانسرینگ، مالی و درآمدزایی این باشگاه با مسئولان سایپا به گفتگو پرداختند .

ماموریت نمایندگان فیفا از سفر به ایران بررسی وضعیت مالی و اسپانسرینگ فدراسیون فوتبال و باشگاههای ایران است تا مشاوره و توصیه های لازم از سوی فیفا به فوتبال ایران ارائه شود.