سادات موسوي : در صورت برخورد آژانس با ايران امكان تصويب پروتكل الحاقي از بين خواهد رفت

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : بافت مجلس در دوره هفتم به گونه اي است كه طالب اقتدار و عزت كشور و ملت است همانطوري كه در دوره هاي قبل اين امر وجود داشته است و در اين راستا اگر آژانس بخواهد در قبال پرونده هسته ايران وقت كشي كند و دست به سياسي كاري زند طبعا مجلس در چارچوب منافع ملي و عزت كشور اقداماتي را اتخاذ خواهد كرد .



سادات موسوي گفت : آمريكا تلاش مي نمايد تا با بهانه جويي در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران و مفتوح نگاه داشتن پرونده هسته اي ايران و يا ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ؛ ايران را تحت فشار قرار دهد ، در اين صورت قطعا مجلس نسبت به خروج از ان پي تي وارد مرحله بررسي كارشناسي خواهد شد واين مسئله را مورد بررسي قرار خواهد داد .

وي افزود : اينكه عنوان مي شود كه آژانس تحت فشارهاي مستقيم آمريكا قرار دارد واقعيت ندارد ولي آژانس و شخص دبير كل بي توجه به بهانه جويي هاي آمريكا نيستند ، در واقع با ملاقات هايي كه البرادعي با بوش در آمريكا انجام داد نهايتا كارشناسان كار خود را انجام داده و هماهنگي را در اين خصوص با آمريكا خواهند داشت.



نماينده مباركه گفت : پيشرفت در تكنولوژي هسته اي و دستيابي ايران و جامعه دانشگاهي به فناوري هسته اي و سوخت آن براي آمريكا غير قابل تحمل و غير قبال باور است بنابراين براي سرپوش گذاشتن بر اين موفقيت ايران و تحت تاثير قراردادن آن در صدد است تا معاهده اي را تصويب كند كه كشورهاي دنيا را به دو دسته كشورهاي داراي تكنولوژي سوخت هسته اي وكشورهاي ديگر يعني كشورهايي كه سوخت هسته اي ندارند تبديل مي نمايد .

وي افزود : با طليعه ابتكار پيروزمندانه جوانان كشورمان در عرصه هسته اي و دستيابي به فناوري هسته اي در ايران اين طرح آمريكا در خصوص ايران غير قابل اجرا خواهد بود و ايران در زمره كشورهايي قرار مي گيرد كه در زمره دارندگان سوخت هسته اي است.