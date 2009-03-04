نامزدهای پنج بخش جشنواره فیلم شهر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش مسابقه انقلاب اسلامی 10 فیلم و در بخش مسابقه آثار مستند شامل بهترین تحقیق و پژوهش، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم در مجموع 15 فیلم نامزد دریافت جایزه هستند. همچنین پنج فیلم در بخش بهترین آثار ویدیویی بلند و نیمه‌بلند، چهار اثر در بخش بهترین تیزر و سه اثر در بخش بهترین انیمیشن برای دریافت جایزه رقابت می‌کنند.

در بخش انقلاب اسلامی فیلم‌های "پژواک یک شهر" عاطفه خادم‌الرضا، "تمام وسایل شخصی من جابجا شده" هومن سیدی، "جوانی من در خیابان انقلاب جا مانده" منوچهر مشیری، "دیوار" الهام حسین‌زاده، "زمان پایان" امیر مهران، "غروب روز بعد" مرتضی پایه‌شناس، "قطعه 21" امیرحسین نوروزی، "منتظر" لقمان خالدی، "ناسور" نرگس آبیار و "نفس" کاوه سجادی حسینی نامزد دریافت جایزه هستند.

در بخش مسابقه آثار مستند نیز در بخش بهترین تحقیق و پژوهش، ناهید رضایی برای فیلم "آن سوی بزرگراه"، محمدرضا اصلانی، محمدکاظم پیران و زهرا حق‌شعار برای فیلم "خاطرات یک هفتاد و پنج ساله"، ارد عطارپور و سعید ملیح برای "فیلم صد و یک سال بلدیه تهران"، فرهاد ورهرام برای فیلم "MIS شهری که بود" و احمد میراحسان برای فیلم "تهران هزار دستان" رقابت می‌کنند.

نامزدهای بهترین کارگردانی مستند عبارتند از "اینجا تهران است" سعید حدادی، "خاطرات یک هفتاد و پنج ساله" محمدرضا اصلانی، "سیانوزه" رخساره قائم مقامی، "نان و آتش و پیرمرد" شهروز توکل و "یادداشت‌های شهر شلوغ" بابک گودرزی.

در بخش بهترین فیلم مستند نیز "اینجا تهران است" سعید حدادی، "پرواز دور بر بال‌های خیال" محمد داودی، "جای خالی" امیر نعیم حسینی، "شهر در رویای نقاشی" ناصر عنصری و "نان و آتش و پیرمرد" ناهید دل آگاه نامزد دریافت جایزه هستند.

در بخش بهترین آثار ویدیویی بلند و نیمه بلند فیلم‌هایی "پنجره‌ای رو به حیاط" رضا بهشتی، "تکمچی" یدالله صمدی، "خرده ستمگران"مسعود شامحمدی، "شب قصه‌ها" صادق پروین آشتیانی، "یکی از همین روزها" راما قویدل و "لحظه‌های گمشده"کرشمه افسری رقابت می‌کنند.

نامزدهای بهترین اثر انیمیشن عبارتند از "پشت سر من" کیارش اسدی‌زاده، "پهلوانان" مهرداد شیخان و سیاوش زرین‌آبادی و "رویای شهر خاکستری" آرش رازانی.

در بخش بهترین تیزر نیز "تکثیرکننده غیرمجاز" ارد پیکان‌فر، "ساعت بیست و یکم" امیر محمد دهستانی، "شهر زندگی" علی درخشی و "نشان همیار پلیس" ارد پیکان‌فر نامزد دریافت جایزه هستند.

سومین جشنواره بین المللی فیلم شهراز 12 اسفند ماه در تهران آغاز و تا 17 اسفند ماه ادامه دارد.