  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۴۳

سفر استانی دولت/

وزیر دفاع مهمان شهرستان سلماس است

ارومیه - خبرگزاری مهر: تا دقایقی دیگر مردم شهر مرزی سلماس میزبان وزیر دفاع خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، وزیر دفاع تا دقایقی بعد وارد شهرستان مرزی سلماس خواهد شد و بعد از بازدید ازشرکت صنعتی سلماس، کارخانه تولید داروهای دامی را افتتاح می کند.

سردار نجار در تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و غبار روبی مزار آنها، شرکت در جلسه شورای اداری سلماس که راس ساعت چهارعصر در محل مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سلماس برگزار خواهد شد، شرکت می کند.

از صبح امروز در محل فرمانداری سلماس دو صندوق برای جمع آوری شکایات مردمی و نامه های مردمی  به رئیس جمهور نصب شده که مردم سلماس تاکنون حدود 450 نامه برای رئیس جمهور در صندوق ها ریخته اند.

در سطح شهرستان سلماس پارچه ها و پلاکارد هایی برای تزئین شهر و خوش آمد گویی به  رئیس جمهور، وزیر دفاع  و هیات همراه به استان و سلماس نصب شده است.

