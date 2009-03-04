رئیس مجلس الجزایر خواستار احساس مسئولیت بیشتر حامیان امروز فلسطین شد

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالعزیز زیاری رئیس مجلس الجزایر که در کنفرانس"فلسطین مظهر مقاومت غزه قربانی جنایت" حضور داشت ، در سخنرانی خود گفت : برگزاری این اجلاس علاوه بر حمایت های همیشگی جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین دارای نقش و اهمیت ویژه ای است.

وی با بیان اینکه مواضع جمهوری اسلامی ایران و الجزایر درحمایت از مقاومت فلسطین مطابق هم است، تصریح کرد: امروز ما اینجا گرد هم آمده ایم تا تجاوز رژیم صهیونیستی و نقض حقوق بشر در غزه را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

رئیس مجلس الجزایر بر ضرورت وحدت جهان عرب و اسلام تاکید کرد و یادآور شد: برهیچ کس پوشیده نیست که اوضاع فعلی خاورمیانه صلح جهانی را به مخاطره می اندازد و ما به خوبی می دانیم ارتش رژیم صهیونیستی جنایات بسیاری را علیه مردم غزه صورت داده است که این اقدام توسط بسیاری از کشورهای جهان محکوم شد.

وی با بیان اینکه همه ما مسئولیم که گامی در سطح و اندازه چالشهای موجود برداریم، گفت: حمایت کنندگان از فلسطینی باید امروز با احساس مسئولیت بشری حرکت کنند و منطقه خاورمیانه باید به یک همبستگی برسد و مواضع واحد و قوی داشته باشد.

عبدالعزیز یاری خاطرنشان کرد: امیدواریم این اجلاس با موفقیت های بالایی روبرو باشد و نتایج مورد نظر خود را تحقق بخشیده و در برابر افکار عمومی تصمیماتی را در زمینه های حقوقی، سیاسی متناسب با جنایات علیه مردم فلسطین اتخاذ کنند.