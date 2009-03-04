شکست صدرنشین مسابقات بین المللی شطرنج بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، در حساس ترین مسابقه دورهفتم دوره مسابقات بین المللی شطرنج بانوان گرامیداشت دهه مبارکه فجر که در ساری در حال برگزاری است از دقایقی پیش شایسته قادر پور استاد بین المللی شطرنج کشورمان برابر مهری گلدیوا استاد بزرگ شطرنج ترکمنستان تن به شکست داد.

در دیگر دیدارهای مهم دور هفتم میترا حجازی پور برابر فاطمه نادرلو به برتری دست یافت و شادی پریدر استاد بزرگ شطرنج بانوان کشور هانیه خلجی را مغلوب کرد.

همچنین میترا حجازی پور، استاد بین المللی کشورمان برابر پالوماکاستیلوا استاد بین المللی اسپانیا با تساوی متوقف شد و هما علوی و مرجان اکبری برابر آذین وکیل پور و مهرنوش زوار موسوی صاحب برتری شدند.

در پایان دور هفتم و در جدول امتیازی این مسابقات شایسته قادرپور به همراه شطرنج باز ترکمنستانی و میتراحجازی پور با شش امتیاز در رده های بالای جدول قرار دارند و شادی پریدر هم با پنج و نیم امتیاز در تعقیب آنان است.

دور هشتم این مسابقات از ساعت 17 عصر امروز برگزار که در حساس ترین بازیها استادان بزرگان شطرنج ایران و ترکمنستان شادی پریدر و مهری گلدیوا و میترا حجازی پور با شایسته قادرپور مسابقه می دهند.

دومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج بانوان گرامیداشت دهه مبارکه فجر در ساری که با حضور 73 شطرنج باز داخلی و خارجی در حال برگزاری است عصر فردا به پایان می رسد.