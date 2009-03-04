پرونده 231واحد صنعتی غیر فعال در فارس به دادگاه ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حبیب شکیبایی ظهر امروز در نشستی خبری افزود: از این تعداد برای نیمی از پروانه های ساخت این واحدها ابطال و برای برخی دیگر تعهد انجام کار سریع کار اخذ شده است.

وی ادامه داد: شرکت شهرکهای صنعتی همواره زمین را در اختیار صنعتگران قرار می دهد اما اگر متقاضیان در مدت زمانی مشخصی کارهای عملیات اجرایی پروژه خود را آغاز نکنند زمین مربوطه پس گرفته می شود.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس در ادامه سخنان خود ضمن ابراز رضایت از وضعیت بهره برداری از شرکتهای صنعتی، گفت: در سال جاری حدود 151واحد جدید بهره برداری شده و حدود یک هزار و 257واحد نیز در شهرکهای صنعتی فارس در حال احداث هستند.

شکیبایی اعلام کرد: همچنین تاکنون یک هزار و 92 واحد در شهرک صنعتی فارس وجود دارد که برای 15هزار و 411نفر اشتغالزایی کرده است.

وی عنوان کرد: در سال جاری 162مورد قرارداد پیمانکاری برای 179 پروژه منعقد شده که اعتباری بالغ بر 12میلیارد ریال را همواره خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس همچنین با اشاره به اعتبارات هزینه شده در این شهرکها و نواحی صنعتی نیز بیان کرد: در طول عمر 18ساله شهرکهای صنعتی فارس بیش از 680میلیارد ریال برای ایجاد زیرساختها هزینه شده و در سال جاری نیز 351میلیارد ریال اعتبار هزینه کرده ایم.

شکیبایی با اعلام اینکه در بخش کمکهای فنی و اعتباری به واحدهایی که بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند تسهیلاتی پرداخت شده، تصریح کرد: در سال جاری به 17واحد حدود 143 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که پیش بینی می شود تا پایان سال این روند به 400میلیارد ریال برسد.