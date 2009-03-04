روابط بانکی و تجاری ایران و پاکستان توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی، در این دیدار وزیر بازرگانی کشورمان با ابراز علاقمندی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط اقتصادی با پاکستان تصریح کرد: سیاست ایران توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه است.

مسعود میرکاظمی افزود: با همبستگی و توسعه روابط تجاری ایران و پاکستان ضمن ارتقا سطح روابط تجاری دو کشور می توان در جهت شکوفایی اقتصادی منطقه گام برداشت.

وی با اشاره به وجود موافقت نامه های اقتصادی خوب بین دو کشور بر ضرورت توسعه روابط بانکی و ایجاد بانک مشترک تاکید کرد.

میرکاظمی گفت: ایران و پاکستان دارای ظرفیتهای مناسب و جزء کشورهای مسلمان و با دانش و فناوری مناسب هستند که این امر می تواند زمینه ساز توسعه روابط تجاری دو کشور شود.

وی با تاکید بر حضور تجار و بازرگانان در نمایشگاههای دو کشور از علاقمندی ایران برای حضور در نمایشگاههای پاکستان و برگزاری نمایشگاههای اختصاصی در دو کشور خبر داد.

در ادامه سفیر پاکستان با اشاره به پائین بودن میزان حجم مبادلات تجاری دو کشور گفت: پاکستان و ایران به لحاظ داشتن پتانسیل و توانمندی های مناسب می توانند در راستای ارتقا سطح روابط اقتصادی دو کشور گام بردارند.

وی با تاکید بر اینکه پاکستان مصمم به توسعه روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران است خاطرنشان کرد: در این راستا پاکستان از حضور تجار و بازرگانان ایرانی برای سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه های مختلف اقتصادی پاکستان استقبال می کند.

سفیر پاکستان با بیان اینکه شرکتها و بخش خصوصی پاکستان در نمایشگاههایی که در ایران برگزار می شود حضوری فعال دارد، از علاقمندی کشورش برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی پاکستان در ایران خبر داد.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری جلسات مشترکی بین اتاقهای بازرگانی دو کشور تاکید کرد و گفت: با برگزاری این دیدارها می توان مراودات تجاری، تجار و بازرگانان دو کشور را بیشتر کرد و ما مصمم به برگزاری این دیدار هستیم.