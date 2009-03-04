  1. استانها
  2. مرکزی
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۲۷

افتتاح نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در اراک

افتتاح نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در اراک

اراک - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات بهاره، امروز در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اراک گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی عصر امروز در این مراسم گفت: این نمایشگاه در فضایی به وسعت پنج هزار متر مربع با 350غرفه انواع کالا شامل پوشاک، کیف و کفش، خشکبار و آجیل، مواد پروتئینی، میوه، لوازم خانگی و تزئینی و شوینده را با قیمت مناسب عرضه می کند.

وی عنوان کرد: 20 درصد غرفه ها در این نمایشگاهها مربوط به مواد غذایی، 10درصد کیف و کفش، 30 درصد لوازم بهداشتی، 35 درصد پوشاک و منسوجات، 10درصد مواد پروتئینی، شش درصد آجیل و خشکبار، شش درصد انواع شیرینی و 10درصد لوازم خانگی است.

اصغر عالیخانی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه محصولات با کیفیت مناسب در اختیار شهروندان قرار می گیرد، گفت: همچنین به منظور رفاه حال مردم و کنترل قیمتها 10 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با 927غرفه در شهرستانها مختلف استان دایر شده که تا 28اسفند ماه فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه با همت بازرگانی و مجمع امور صنفی استان مرکزی دایر شده اظهار داشت: هدف از برپایی این نمایشگاه تنظیم بازار شب عید و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و عرضه محصولات ارزان قیمت به شهروندان است.

عالیخانی تصریح کرد: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه 10تا 20درصد تخفیف دارند و در طول دو هفته برگزاری آن، کمیته نظارت و بازرسی بر روند قیمتها نظارت دارند.

کد مطلب 843652

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها