افتتاح نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در اراک

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی عصر امروز در این مراسم گفت: این نمایشگاه در فضایی به وسعت پنج هزار متر مربع با 350غرفه انواع کالا شامل پوشاک، کیف و کفش، خشکبار و آجیل، مواد پروتئینی، میوه، لوازم خانگی و تزئینی و شوینده را با قیمت مناسب عرضه می کند.

وی عنوان کرد: 20 درصد غرفه ها در این نمایشگاهها مربوط به مواد غذایی، 10درصد کیف و کفش، 30 درصد لوازم بهداشتی، 35 درصد پوشاک و منسوجات، 10درصد مواد پروتئینی، شش درصد آجیل و خشکبار، شش درصد انواع شیرینی و 10درصد لوازم خانگی است.

اصغر عالیخانی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه محصولات با کیفیت مناسب در اختیار شهروندان قرار می گیرد، گفت: همچنین به منظور رفاه حال مردم و کنترل قیمتها 10 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با 927غرفه در شهرستانها مختلف استان دایر شده که تا 28اسفند ماه فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه با همت بازرگانی و مجمع امور صنفی استان مرکزی دایر شده اظهار داشت: هدف از برپایی این نمایشگاه تنظیم بازار شب عید و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و عرضه محصولات ارزان قیمت به شهروندان است.

عالیخانی تصریح کرد: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه 10تا 20درصد تخفیف دارند و در طول دو هفته برگزاری آن، کمیته نظارت و بازرسی بر روند قیمتها نظارت دارند.