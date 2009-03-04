تشکیل کمیسیون سیاست و مقاومت به ریاست مخبر کمیسیون امنیت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه چهارمین کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین مظهر مقاومت غزه قربانی جنایت، کمیسیون سیاست ومقاومت به ریاست کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس هشتم تشکیل شد.

مهدی ثنایی معاون این کمیسیون از بررسی محورهایی مبنی بر "مقاومت رمز پیروزی با محور وحدت" ، "چشم انداز علیه اشغالگری در پرتو نتایج جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه" و "مقاومت 22 روزه و رفتار بازیگران منطقه ای و بین المللی" و "اجماع جهانی علیه اشغال و جنایت" خبر داد.

وی با بیان اینکه راهکارهای حمایت از مقاومت فلسطین در این کمیسیون بررسی خواهد شد، از حضور هیئت های پارلمانی سوریه، فلسطین، نیجریه و برخی دیگر کشورهای شرکت کننده در چهارمین کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین در این کمیسیون خبر داد.

معاون کمیسیون سیاست و مقاومت در ادامه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران دو پیشنهاد را در قالب این کمیسیون ارائه خواهد کرد. نخست اتحاد مجالس در زمینه حمایت از فلسطین و دوم تشکیل گروهی برای بازسازی مسجد الاقصی است.